Al via la Coppa Italia di baseball: allo Scarpelli arriva il Bologna

Grosseto: Tutto pronto per la Coppa Italia, ultima fase della stagione di Serie A per il Big Mat Bsc Grosseto. I ragazzi di Stefano Cappuccini, con la salvezza ormai in cassaforte e al netto di qualche importante assenza, sfiderà sabato 27 agosto, alle ore 11 e alle ore 15.30, allo stadio Simone Scarpelli l’Athletics Bologna. Nel caso di parità dopo le due gare, domenica 28 agosto, alle ore 11, si giocherà gara tre.

“Siamo soddisfatti – commenta Stefano Cappuccini, manager del Big Mat Bsc Grosseto – del cammino che abbiamo compiuto fino ad oggi. Ci siamo assicurati ampiamente la salvezza, giocando un buon baseball e lottando fino all’ultima gara per la vetta del girone. Adesso dobbiamo scendere in campo per divertirci, cercando di andare il più avanti possibile nella competizione, consapevoli delle nostre capacità e de nostri obiettivi”. I biglietti delle gare si possono acquistare direttamente domenica alla biglietteria dello stadio Simone Scarpelli, al costo di cinque euro, mentre sarà gratuito l’ingresso per gli under 14. I tifosi potranno usufruire del parcheggio accanto allo stadio o dei parcheggi limitrofi. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a comunicazione@bscgrosseto.it, oppure contattare la pagina Facebook o il profilo Instagram @bscgrosseto.

Prosegue inoltre l’avventura azzurra per i ragazzi (e il manager) del Big Mat Bsc Grosseto: Niccolò Funzione, Diego Luciani e Stefano Cappuccini, in qualità di hitting coach, voleranno con l’Italia negli States per disputarere il mondiale under 18. Il torneo si giocherà in Florida dal 9 al 18 settembre e vedrà gli azzurri inseriti nel girone B con Giappone, Taiwan, Messico, Panama e Australia. Nel gruppo A, invece, i padroni di casa degli Stati Uniti d’America se la vedranno con la Corea, i Paesi Bassi, il Canada, il Brasile e il Sud Africa.

(foto di Michele Guerrini)