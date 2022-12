Attualità Al via la consultazione per il Piano anticorruzione e trasparenza 16 dicembre 2022

Redazione Monte Argentario: Il Comune di Monte Argentario, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, deve procedere all’aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza che, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021, è confluito nel Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO).

Il testo del PTPCT, aggiornato per il triennio 2023/2025 su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dovrà essere sottoposto alla Giunta Comunale per la sua approvazione entro il 31 gennaio 2023. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le Amministrazioni in occasione dell' elaborazione/aggiornamento dei propri Piani, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi. Pertanto, è stato pubblicato sul sito istituzionale un avviso che invita i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio del Comune di Monte Argentario a dare il loro contributo. Osservazioni e proposte potranno essere presentate attraverso l'apposito modulo, pubblicato insieme all'avviso, inviandole all'indirizzo urp@comune.monteargentario.gr.it o per posta certificata argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it o inviandolo per posta al Responsabile Anticorruzione del Comune di Monte Argentario, Piazzale dei Rioni 8, 58019 Porto Santo Stefano (GR) entro il 30 dicembre 2022. Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, è possibile consultare sul sito internet del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente www.halleyweb.com il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024 . L'Amministrazione Comunale ritiene che la collaborazione dei cittadini sia fondamentale per la predisposizione di un documento condiviso ed efficace, ringrazia anticipatamente per la collaborazione e il contributo che essi vorranno prestare nella redazione di questo importante strumento.





