Politica Al via la campagna di Luca Agresti 9 giugno 2025

9 giugno 2025 134

134 Stampa

Redazione

Ha preso il via anche a Castiglione della Pescaia la campagna elettorale di Luca Agresti, candidato alle prossime elezioni regionali. Castiglione della Pescaia: Un primo incontro informale si è tenuto nei giorni scorsi durante un aperitivo tra amici, promosso da Massimiliano Palmieri, storico esponente di Forza Italia. “Doveva essere un momento riservato – ha spiegato Palmieri – ma la partecipazione è stata ampia. Luca è una persona profondamente legata al territorio, pronta a rappresentare le istanze della nostra comunità a un livello più ampio.” Nel corso della serata sono stati toccati temi centrali come sicurezza, sanità e promozione del territorio, in un clima di ascolto e confronto. Palmieri ha anche ribadito i valori fondanti di Forza Italia: “Una visione che mette al centro la persona e la libertà, erede della grande tradizione liberale italiana.” L’incontro si è concluso tra entusiasmo e partecipazione, segnali positivi per l’avvio della campagna elettorale di Agresti anche nel territorio castiglionese. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Al via la campagna di Luca Agresti Al via la campagna di Luca Agresti 2025-06-09T10:30:00+02:00 188 it Ha preso il via anche a Castiglione della Pescaia la campagna elettorale di Luca Agresti, candidato alle prossime elezioni regional PT1M /media/images/Luca-Agresti-Foto-di-Michele-Guerrini.jpg /media/images/thumbs/x600-Luca-Agresti-Foto-di-Michele-Guerrini.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Mon, 09 Jun 2025 10:30:00 GMT