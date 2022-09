Sport Al via la campagna abbonamenti di Pallavolo Grosseto 2 settembre 2022

Redazione Grosseto: Oggi è partita ufficialmente la campagna abbonamenti 22/23 relativa al Campionato nazionale di Serie B/2 del Team Luca Consani Grosseto.

Questa stagione le partite in casa della regolar season saranno 13 e si disputeranno il Sabato alle ore 21:00 nello storico Palazzetto Azzurri d’Italia. Calendario ufficiale: 15/10/2022 ore 21,00 Luca Consani-OMAC ACTIVE CNC PRATOVECCHIO STIA

29/10/2022 ore 21.00 Luca Consani-EMMEGEL CALENZANO

12/11/2022 ore 21.00 Luca Consani-TIMENET EMPOLI PALLAVOLO

26/11/2022 ore 21.00 Luca Consani-A.S. FOSSATO VOLLEY

10/12/2022 ore 21.00 Luca Consani-AUTOSTOP TRESTINA CITTA’ DI CASTELLO

14/01/2023 ore 21.00 Luca Consani-VBC VITERBO

04/02/2023ore 21.00 Luca Consani-RINASCITA VOLLEY FIRENZE

18/02/2023 ore 21.00 Luca Consani-MONTESPORT-MONTESPERTOLI (FI)

04/03/2023 ore 21.00 Luca Consani-ASD IUS PALLAVOLO AREZZO

18/03/2023 ore 21.00 Luca Consani-CIVITALAD 3EPC CIVITAVECCHIA

01/04/2023 ore 21.00 Luca Consani-PALLAVOLO MAGIONE

22/04/2023 ore 21.00 Luca Consani-BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

Gli abbonamenti sono di due tipologie, il FULL che prevede l'ingresso a tutte le partite e il MIDDLE che prevede l'ingresso a 6 incontri. Il FULL viene venduto ad Euro 45,00 e per chi lo sottoscrive la Società dà in omaggio il pallone ufficiale 2022/23 mentre il MIDDLE viene Euro 25,00. Sarà possibile acquistare gli abbonamenti inviando una e-mail a: info@pallavologrosseto.it oppure chiamando direttamente il 380 79 61 595. La Società ringrazia tutti coloro che sottoscriveranno l'abbonamento e che quindi sosteranno con la loro presenza il TEAM che di sicuro darà il massimo per portare a casa il miglior risultato.





