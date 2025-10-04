Al via la caccia ai tesori arancioni

In Toscana sono 12 i borghi coinvolti: Bagnone (MS), Casciana Terme Lari (PI), Casole d’Elsa (SI), Certaldo (FI), Collodi (PT), Fosdinovo (MS), Lucignano (AR), Manciano (GR), Montefollonico (SI), Monteverdi Marittimo (PI), Santa Fiora (GR), Sinalunga (SI)

Il Touring Club Italiano invita tutti alla Caccia ai Tesori Arancioni domenica 5 ottobre, la più grande caccia al tesoro d’Italia, aperta ad adulti e bambini in cento borghi Bandiera Arancione. Un percorso a sei tappe per scoprire la profonda e autentica identità del territorio e delle comunità residenti, per immergersi nelle tradizioni, nei sapori e nella storia dei luoghi.

In Toscana sono 12 i borghi coinvolti: Bagnone (MS), Casciana Terme Lari (PI), qui ci sarà anche la rievocazione storica che riporterà il Castello dei Vicari indietro nel tempo, sulla piazza principale del borgo sarà possibile gustare delle gustose pietanze tipiche, Casole d’Elsa (SI), dove si terrà anche Casole Vintage, mostra mercato e spettacoli a tema vintage, Certaldo (FI), Collodi (PT), Fosdinovo (MS), dove sarà previsto “Arancione stellare”, un osservazione del Sole con il telescopio solare, uno spettacolo musicale nel pomeriggio e diverse visite guidate ed escursioni, Lucignano (AR), Manciano (GR), Montefollonico (SI), Monteverdi Marittimo (PI), Santa Flora (GR), Sinalunga (SI), dove ci sarà in contemporanea anche l’ultracentenaria Fiera alla Pieve.

Ogni borgo propone un proprio un percorso tematizzato, arricchendo così l’esperienza di contenuti originali: enogastronomico, per assaggiare i sapori tipici o active per esplorare il territorio in maniera attiva e coinvolgente o musicale per scoprire le tradizioni sonore locali o i percorsi più classici alla scoperta delle principali bellezze del territorio. Alcuni Comuni, inoltre, hanno previsto una caccia a misura dei più piccoli.

La partecipazione è semplicissima: basta iscrivere la propria squadra su tesori.bandierearancioni.it, mettersi in gioco, per vivere una domenica diversa dal solito e scoprire luoghi affascinanti e spesso poco noti. All’iscrizione si riceve in regalo il “Ricettario del Borgo” in formato digitale, ricette tipiche dai borghi Bandiera Arancione per portare in tavola la vera eccellenza italiana. Un viaggio tra sapori autentici e tradizioni locali, con curiosità e storie che raccontano il legame tra cucina e territorio.

La Caccia ai Tesori Arancioni è aperta a tutti, per partecipare è richiesta una donazione che andrà a sostenere i progetti del Touring Club Italiano, così da permettere alla Fondazione di continuare a prendersi cura delle aree interne del nostro Paese, valorizzandole e accompagnandole nel processo di rigenerazione.