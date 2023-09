Al via la 55° Festa di Santa Lucia

Grosseto: Se da un lato settembre porta via l’estate e segna il ritorno agli impegni di ognuno di noi, per la comunità di Barbanella e per la città di Grosseto significa invece che sta per iniziare la Festa di Santa Lucia, che anche quest’anno si terrà dall’8 al 17 settembre presso il parco Vittore Parri a Grosseto.



Arrivata alla sua 55° edizione, la famosa Festa è diventata un appuntamento atteso da tutta la città, perché da sempre offre spettacoli gratuiti, sano intrattenimento e buona cucina, con quello spirito di comunità e fraternità che caratterizza ognuno dei duecento volontari coinvolti.

La Festa si aprirà venerdì 8 settembre con la consueta processione animata dalla Famiglia Francescana della parrocchia di Santa Lucia, che porterà la statua della Santa in giro per le vie del quartiere di Barbanella, mentre da sabato 9 settembre sarà possibile visitare gli stand, divertirsi con la pesca di beneficenza e con la musica, ma soprattutto assaggiare le conclamate prelibatezze maremmane del ristorante intitolato a Simone Pellegrini, storico volontario: tortelli maremmani, gnocchi e polenta, sono alcuni dei piatti che è possibile mangiare, in un clima di convivialità e accoglienza, che è quello che distingue la realtà di Santa Lucia; tutti gli operatori, infatti, sono volontari accomunati da un sentimento di servizio e gratuità, felici, come ogni anno, di mettere il loro tempo al servizio di un evento per la comunità.

Da sempre la Festa di Santa Lucia è associata alla musica: anche quest’anno, ogni sera, sul palco si alterneranno ospiti locali e nomi della musica italiana. Tra i tanti appuntamenti segnaliamo il Live Party musicale di sabato 9 settembre con i The Lorean; il ritorno di Danilo Sacco a 10 anni di distanza dall’ultima volta, che si esibirà come ospite d’onore con la TRIBU NOMADE domenica 10 settembre; il concerto di Francesco Baccini, storico cantautore italiano, ospite sul palco sabato 16 settembre; la Crazy Floyd, che ci farà ballare e cantare con il suo tributo ai Pink Floyd mercoledì 13; Quota 100 e Bianco e Nero per un tributo alla musica italiana anni 60 e 70 giovedì 14; il party musicale anni ‘80 di venerdì 15 settembre, a cura dei Planet Rebel. Infine, non può mancare il consueto Festival Canoro Baby domenica 17 settembre, il contest musicale che coinvolge i più piccoli arrivato alla 36° edizione.