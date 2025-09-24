Al via la 42esima edizione della Festa dell’Uva e del Vino della Città di Chiusi

La 42esima edizione della Festa dell’Uva e del Vino entra nel vivo nel weekend del 26, 27 e 28 settembre, con le tradizionali cene nelle taverne, le cantine diffuse, le street band e gli spettacoli degli sbandieratori. Grande novità di quest’anno il Pranzo della domenica, un’occasione per ritrovarsi tutti insieme attorno alla tavola.

Chiusi: I Terzieri di Chiusi presentano il weekend ufficiale della 42ª Festa dell’Uva e del Vino. Dopo l’Anteprima, che ha animato la città con street food, degustazioni e spettacoli, la manifestazione entra nel vivo da venerdì 26 a domenica 28 settembre, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico dedicato alla tradizione, al gusto e alla convivialità.

Il programma prenderà il via venerdì 26 settembre: dalle ore 16:00 sarà aperta l’Enoteca dei Terzieri, con una selezione di vini serviti da sommelier esperti, seguita dall’apertura delle cantine diffuse in tutto il centro storico, gestite dalle associazioni e dalle attività locali. Dalle ore 19:00 la Zastava Orkestar animerà le vie della città con la sua energia itinerante, mentre in Piazza Duomo saliranno sul palco i Lonely Boys alle 21:30 e i Dee Radio alle 23:00. Le taverne dei Terzieri apriranno dalle ore 20:00 con i piatti tipici della tradizione, affiancati dallo street food del Billo ‘ngordo in Piazza del Comune.

Sabato 27 settembre il programma si ripeterà con l’apertura pomeridiana dell’Enoteca e delle cantine diffuse, seguite dalle taverne e dallo street food. La serata musicale inizierà alle ore 19:00 con le performance itineranti della Bandao e della Ciacciabanda, per poi proseguire in Piazza Duomo con il concerto della Babbutzi Orkestar alle 21:30 e il dj set di Barta a seguire, fino a tarda notte.

Domenica 28 settembre sarà la giornata più ricca di eventi. La mattina si aprirà con l’arrivo del Treno Natura e con l’esibizione degli Sbandieratori e Tamburini di Chiusi Città, accompagnati dalle performance itineranti di Magicaboola e Anarchia Ritmica a partire dalle ore 12:00. Alle ore 12:00 prenderà vita una delle novità più attese di questa edizione: il Pranzo della Domenica in Taverna, che vedrà aprire le cucine dei Terzieri Santa Maria e San Silvestro per un grande momento conviviale aperto a tutti. In Piazza del Comune sarà attivo per l’intera giornata lo street food del Billo ‘ngordo.

Il pomeriggio sarà dedicato alle tradizioni popolari: alle ore 15:00 si terrà l’atteso spettacolo di sbandieratori e tamburini che, oltre al gruppo di Chiusi Città, coinvolgerà anche i gruppi delle Contrade dei Ruzzi della Conca di Chiusi Stazione e della Giostra del Saracino di Sarteano, in una straordinaria esibizione corale che unirà territori e comunità vicine. A seguire torneranno i Giochi de’ Citti e i Giochi del Tempo che Fu, con i bambini impegnati nelle sfide legate ai riti della vendemmia e alle tradizioni popolari. La festa si chiuderà con il concerto dei Sex Mutans alle 18:30 in Piazza Duomo e con l’apertura serale della taverna del Terziere Sant’Angelo, accompagnata dallo street food in Piazza del Comune.

La Festa dell’Uva e del Vino, portata avanti con passione dai Terzieri di Chiusi, si conferma così come un appuntamento capace di celebrare la storia e le radici del territorio, unendo generazioni diverse attraverso la musica, la cucina e le tradizioni popolari.



