Al via la 26ª edizione di "Mare per tutti"

Grosseto: Anche quest'anno torna il progetto "Mare per tutti", promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Balneari Grosseto e la cooperativa sociale Il Melograno, dedicato ad abbattere le barriere architettoniche e garantire l'accesso completo alle spiagge per cittadini e turisti con disabilità.

Ad oggi, il progetto ha accolto oltre 3.000 famiglie sulle nostre spiagge, con un record di 176 soggiorni gratuiti registrati nell'edizione 2023. Dal 27 maggio al 15 settembre, i 26 stabilimenti balneari di Marina e Principina aderenti all'iniziativa, offriranno postazioni dedicate alle persone con disabilità. Si uniscono a loro il Reggimento Savoia Cavalleria e la Questura di Grosseto, dimostrando l'ampio sostegno e coinvolgimento nella promozione dell'accessibilità. Le richieste di accesso potranno essere presentate fisicamente e/o telefonicamente presso lo sportello infohandicap del Comune, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30, oppure via email: infohandicap@comune.grosseto.it. Per i non udenti è disponibile anche un telefono cellulare con WhatsApp al numero 3371093182. Seguici



