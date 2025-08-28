Al via la 16° edizione di #Raccontandoci, tre serate nel segno della cultura con ben 5 ospiti protagonisti

Dal 29 al 31 agosto in piazza Guerrazzi a Cecina

Cecina: Torna nel weekend #Raccontandoci, il festival di letteratura e spettacolo giunto quest’anno alla sua 16° edizione che propone ogni volta un ricco programma di incontri con scrittori, artisti e personalità del mondo dello spettacolo. A presentare le tre serate in piazza Guerrazzi (inizio ore 21) sarà come sempre la giornalista e scrittrice Elena Torre, che guiderà il pubblico tra interviste, premi e momenti di intrattenimento.

“Siamo felici e soddisfatti di accogliere la 16 edizione di un festival che anno dopo anno ha ospitato tanti personaggi importanti del mondo dello spettacolo e della letteratura diventando sempre più parte integrante del nostro lungo calendario di eventi estivi cecinesi”, spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Cecina Michele Bianchi.

“Dopo ben 15 anni - aggiunge Marzio Porri di Aruspicina - è sempre travolgente “dare il via” a questa rassegna che ormai, possiamo dirlo, e’ diventata uno dei più importanti festival letterari della costa etrusca. Un festival che ha da sempre avuto il sostegno e il supporto dell’amministrazione e degli sponsor locali e che è sempre stato atteso dal pubblico. Quest’anno poi abbiamo deciso di raddoppiare gli ospiti con ben due invitati a sera”.

Si parte domani, venerdì 29 agosto con il saluto della sindaca Lia Burgalassi e di Marzio Porri, l'esibizione del tenore Massimo Gentili e la premiazione del Premio #R dedicato a cultura e società. Sul palco salirà poi la scrittrice Gaia Trussardi (foto1) per parlare del suo libro "Cara morte amica mia" edito nel 2025 da Francesco Brioschi Editore, una lunga lettera che rivolge alla morte che, come spiega nelle prime righe del volume, “la segue da anni”. Nel 1999 si è portata via suo padre, nel 2003 il fratello maggiore Francesco - entrambi per incidenti d’auto -, condizionando così tutta la sua vita. Il libro è anche un racconto molto intimo sul crescere in una famiglia dedita al lavoro e alla ricerca della perfezione, un’esperienza che l’ha in parte segnata da ragazza. Previsto al termine un firmacopie curato dalla libreria Lucarelli.





Sabato 30 agosto l’attesa è per Stefano Masciarelli, attore, cabarettista e comico, per una super frizzante intervista sulla sua lunga carriera. E con la scrittrice e sceneggiatrice Federica Bosco, con al suo attivo una ricca produzione di romanzi e vari manuali di self-help, che presenterà al pubblico il suo ultimo libro edito da Rizzoli Libri "Nostra signora che sei nell'attico" accompagnata dall’assessora al Turismo del Comune di Cecina Elena Benedetti.

Ultima serata, domenica 31 agosto, con il giornalista, scrittore, saggista e politico Sergio Rizzo (foto2) che dialogherà con l’assessore alla Cultura del Comune di Cecina Michele Bianchi.





E con una straordinaria intervista sulla sua carriera con l'attore, cantante e musicista bulgaro Moni Ovadia (foto3).





Il festival, a ingresso gratuito, ha il patrocinio e il sostegno del Comune di Cecina ed è organizzato dall’associazione culturale Aruspicina con la direzione artistica di ACS Art Center