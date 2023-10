Al via l'Accademia Leopolda: corsi di teatro e lezioni di danza grazie alle associazioni

I corsi inizieranno a partire da venerdì 13 ottobre. Saranno inoltre attivati percorsi formativi in collaborazione con l’Istituto comprensivo Uno e il MeQ



Follonica: Laboratori e corsi di teatro ma anche masterclass, corsi di teatro in inglese, lezioni di danza e di teatro fisico con programmi speciali e progettazione di maestranze: l'Amministrazione Comunale di Follonica ha approvato il progetto presentato dal Cantiere Cultura in collaborazione con la compagnia permanente Zaches e adArte spettacoli, per dare vita al progetto Accademia Leopolda.

Le associazioni coinvolte sono il Centro studi Danza, l'associazione Gattopicchio, Lotus, Laboratorio dello Spettacolo e Multiverso Arte. I corsi che verranno attivati per l’anno 2023/2024 a cura dell'associazione Lotus sono ConversAzioni fisiche (corso di teatro e movimento per adulti), con Chiara Migliorini, il lunedì dalle 19:30 alle 21. Sempre con Migliorini sarà organizzato il corso per adulti Conquiste (im)possibili, il lunedì dalle 21 alle 23. Benedetta Rustici terrà il corso Liber A zioni (lezioni condivise e contaminazioni), il martedì dalle 21 alle 23.

Multiverso Arte, invece, organizza il corso, sempre per adulti, dal titolo L’altro sguardo, con Johnny Lodi, il martedì dalle 19 alle 21. Il martedì dalle 17 alle 19 l'associazione organizza invece un corso di teatro in lingua inglese (errà erogato solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti).

L'associazione il Laboratorio dello Spettacolo organizza un corso per ragazzi e ragazze delle medie, con Lorenzo Scribani, il venerdì dalle 17 alle 19, mentre il venerdì dalle 19 alle 21 il corso sarà rivolto alle scuole superiori. Il lunedì dalle 15.30 alle 17 l'associazione Gattopicchio organizza un corso dal titolo “Diritto di tuttə” rivolto «a tutte le persone che sentono che la diversità sia una ricchezza». Infine, il Centro Studi Danza organizzerà masterclass di danza con Giulio Pighini, danzatore di Ater balletto e con danzatori professionisti e coreografi.

I corsi inizieranno a partire da venerdì 13 ottobre. Saranno inoltre attivati percorsi formativi in collaborazione con l’Istituto comprensivo Uno e il MeQ, organizzati da Simone Cavallini, sull’alimentazione e l’uso delle materie prime. Gli iscritti ai corsi avranno degli sconti sui biglietti ai singoli spettacoli o sugli abbonamenti a 5 spettacoli.

«Il nostro desiderio è sempre stato quello di dare valore e spazio alle tante associazioni culturali di Follonica – commenta l'assessora alle politiche culturali Barbara Catalani – al centro c'è il teatro Fonderia Leopolda, il fulcro della rinascita del processo socio-culturale della città. Un progetto, quello creato dalle associazioni, che ha avuto un grande successo in passato e che ha tenuto anche durante il periodo della pandemia. Un valore aggiunto per la città e per tutte le persone che ogni anno frequentano i corsi messi a disposizione, ogni volta nuovi e stimolanti».

«Il teatro è un luogo magico - dice il presidente del Cantiere Cultura, Salvatore Acquilino - dove sognare non è un dovere ma una necessità. Così salire su di un palcoscenico è il viaggio verso l’ignoto che ci fa vive meglio. Per gli antichi greci il teatro era comprendere, osservare, intendere, essere parte della parola. Ben ci ha spiegato il poeta Marco Corsi però che “prendere la parola è sempre un atto di responsabilità”…ed è questo l’obiettivo del Cantiere: costruire atti di responsabilità anche attraverso la performance artistica; costruire un pubblico attivo ed attento; costruire osservatori consapevoli. Tutto attraverso i nostri formatori, associazioni e l’esperienza dei corsi di teatro».