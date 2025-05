Al via il VI torneo "Città del Tufo" di Pitigliano

Con grande entusiasmo, l’Aurora Pitigliano annuncia l’inizio del VI Torneo “Città del Tufo”, anche quest’anno in programma allo Stadio Vignagrande per tutti i week end del mese di maggio.

Pitigliano: Una manifestazione che coinvolgerà tantissimi giovani calciatori e società provenienti da tutta Italian e che si aprirà domenica 4 maggio con un evento dal forte valore emotivo: il Memorial “Alessio Bartoli”, un quadrangolare dedicato alla categoria Allievi.

Alessio Bartoli, scomparso prematuramente nel 2023, è stato per anni una figura insostituibile nella famiglia dell’Aurora Pitigliano. Per 25 anni una presenza costante, un esempio di dedizione e passione autentica per i colori gialloblù. Ricordarlo attraverso un torneo giovanile è il modo migliore per onorare la sua memoria.

Il Torneo “Città del Tufo” proseguirà poi con le seguenti giornate dedicate alle categorie di base:

-Sabato 17 maggio: Piccoli Amici 2018

-Domenica 18 maggio: Primi Calci 2016 e 2017

-Sabato 24 maggio: Pulcini 2014

-Domenica 25 maggio: Pulcini 2015

Tutti gli appuntamenti, oltre al valore sportivo, vogliono rappresentare momenti di crescita umana e sociale per i giovani atleti. L’obiettivo dell’Aurora Pitigliano è quello di creare un ambiente sano, accogliente e formativo, in cui i ragazzi possano divertirsi, fare amicizia e imparare i veri valori dello sport: rispetto, collaborazione e impegno.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, agli allenatori, alle famiglie, al Comune di Pitigliano e agli sponsor che rendono possibile questa manifestazione, a partire da Banca Tema e Baldanzi SRL, che continuano a sostenere lo sport locale.