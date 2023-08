Al via il secondo Memorial Lambert Ford. Il Sindaco Nappi lancia la palla d'inizio

Castiglione della Pescaia: È iniziato questa mattina allo stadio "Simone Piani" di Castiglione della Pescaia il secondo Memorial Lambert Fort, un torneo giovanile di baseball intitolato all'indimenticabile campione.



Cinque le squadre in campo, Sala Baganza di Parma, Bollate Baseball ASD, BSC Grosseto, Ymca Academy Older (under 18) e Ymca Academy Younger (under 15) che da oggi a domenica si sfideranno in un girone all'italiana per l'assegnazione del Trofeo.





Al Sindaco Elena Nappi il lancio della prima palla. «Un grande onore ed una grande emozione - dichiara Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia - dare il via a questo importante Memorial, alla presenza della moglie del compianto campione, Olga Ciaramella, che ci ha fatto commuovere ancora a distanza di oltre un anno dalla sua scomparsa. Siamo orgogliosi di avere una società così attenta e preparata sul territorio che utilizza in maniera proficua ed efficiente il nostro impianto sportivo con l’organizzazione di tantissimi eventi di livello».

«Con grande entusiasmo ci apprestiamo ad iniziare questo secondo Memorial Lambert Ford – ha commentato il tecnico Marco Mazzieri - che quest'anno è particolarmente nutrito di presenze con squadre di ottimo livello.

Per noi ricordare Lambert Ford è un momento di grande commozione, tutti lo ricordiamo come esempio di passione, professionalità e dedizione a questo sport. Io stesso ho sempre nutrito grande ammirazione nei suoi confronti, da quando da ragazzino andavo al campo ad allenarmi. Questo è un momento molto particolare, Lamberrt ha lasciato un ricordo indelebile in ognuno dei ragazzi con i quali ha avuto a che fare» Le gare si disputeranno da oggi fino a domenica quando si giocheranno le finali.