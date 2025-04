Salute Al via il progetto per la sorveglianza sanitaria e la prevenzione per chi abita nei Sin 15 aprile 2025

15 aprile 2025 300

Redazione

Per la popolazione del Sito d’interesse nazionale di Orbetello attività ambulatoriali e socio-culturali Orbetello: Nel comune di Orbetello inizieranno dalla metà di aprile le attività del progetto «Sintesi» (Sin-territorio equità sorveglianza intervento), uno dei finanziamenti con i fondi del Piano nazionale complementare al Pnrr, nell’ambito del progetto «Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale». Lo scopo di «Sintesi» è mettere in atto, per le popolazioni residenti nei Sin (Siti di interesse nazionale, interventi mirati di sorveglianza sanitaria e prevenzione, tenendo conto delle specificità del territorio e della salute e cercando di contrastare le disparità basate sullo status socio-economico, sul sesso, l'età, la disabilità, l'etnia o di altra natura. La Zona distretto Colline dell’Albegna, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione e la Medicina generale, sulla base delle linee progettuali, ha programmato una serie di attività rivolte ai cittadini residenti del comune di Orbetello, per coinvolgerli in attività di prevenzione e di educazione alla salute, con particolare attenzione ad intercettare chi, per vari motivi, più difficilmente è raggiunto dalle attività istituzionali. Questi interventi contribuiranno a ridurre l’incidenza e a migliorare il decorso di quelle patologie che vengono definite ad origine multifattoriale, in cui cioè giocano un ruolo importante vari elementi: ambiente, stili di vita, condizioni di lavoro, livello socio economico e culturale e accesso ai servizi sanitari. In Toscana la Regione ha affidato all’Azienda Usl Toscana Centro compiti di supporto al coordinamento generale e di supervisione delle attività, mentre l’Azienda Usl Toscana sud est e l’Azienda Usl Toscana nord ovest sono responsabili dell’attuazione degli interventi sanitari nei rispettivi territori dei Sin di Orbetello e di Massa Carrara. Gli altri Enti regionali coinvolti, Arpat, Ars, If-Cnr, e Ispro partecipano al progetto per le rispettive competenze in ambito ambientale, epidemiologico, di sorveglianza sanitaria e di comunicazione, garantendo un approccio integrato e multidisciplinare. Orbetello fa parte dei Sin dal 2002 per le attività industriali (ex Sitoco) e minerarie che vi si sono svolte, sin dal 1906. Le attività per i cittadini di Orbetello saranno sia sanitarie, con ambulatori e percorsi dedicati, che socio-culturali, con rassegne cinematografiche tematiche, laboratori, attività di promozione e informazione anche con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza della popolazione dell’area interessata in merito al legame tra ambiente e salute. Il progetto terminerà nel 2026 e saranno i professionisti sanitari e medici di famiglia di Orbetello con iniziative concordate che daranno il via nei prossimi giorni alle attività programmate. Ogni iniziativa sarà largamente pubblicizzata. La descrizione dei quattro Sin della Toscana, per comprendere l’intero progetto, è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica: bonifichesiticontaminati.mite.gov.it.

