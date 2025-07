Attualità Al via il progetto "Estate sicura" 25 luglio 2025

Sono decine i volontari della Croce Rossa Italiana provenienti da tutta Italia che, in questa stagione turistica, in particolare nel mese di agosto, saranno presenti sulla Costa d’Argento grazie al progetto "Vacanze e Volontariato - Estate Sicura 2025". Monte Argentario: Questo importante progetto è curato dalla Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento, sotto la guida di Piera Casalini, incaricata responsabile. A supportarla ci sono vari operatori, tra cui Gian Paolo Damiano, Angelo Galimberti, Lucia Asunis e Paola Petrucci, che collaborano per l’organizzazione e la logistica. La direzione sanitaria è affidata al dottor Giorgio Rizzardi. L’obiettivo di questa iniziativa è garantire un servizio capillare e di qualità, mettendo a disposizione decine di operatori che si occupano di servizi fondamentali come le spiagge sicure, la prevenzione, i trasporti sociali e sanitari, e lo sportello solidale. Inoltre, la logistica delle quattro foresterie presenti sul territorio è stata organizzata in modo ottimale per assicurare servizi essenziali durante il mese di agosto, servizi che altrimenti sarebbero difficilmente garantiti senza l’impegno e la dedizione dei volontari della Croce Rossa Italiana. Un grande ringraziamento a tutti i volontari e a chi rende possibile questa preziosa attività! Si ringraziano: Comune di Orbetello, Comune di Isola del Giglio, Comune di Monte Argentario, Banca Tema, Unicoop Tirreno Ipermercato di Neghelli ad Orbetello, Società di Navigazione Mare Giglio di Isola del Giglio. Per ulteriori informazionimichele.casalini@cri.it. Seguici



