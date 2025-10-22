Al via il progetto “A scuola di Costituzione” con Giuseppe Filippetta

Una mattinata di approfondimento sui valori della Costituzione, il 24 ottobre al Polo Bianciardi di Grosseto, con la lectio magistralis dello storico ed ex Direttore della Biblioteca del Senato.

Grosseto: Il 24 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 nell’aula magna del Polo Bianciardi, in Piazza de’ Maria a Grosseto, si terrà l’evento di apertura della quattordicesima edizione del progetto “A scuola di Costituzione”, promosso dal Comitato Democrazia Costituzionale di Grosseto e dell’ANPI, sezione Elvio Palazzoli.

Il progetto, di cui l’IIS Polo Bianciardi Grosseto è capofila, quest’anno si presenta con importanti novità dal punto di vista del format, ma con la consueta professionalità educativa riguardo ai principi costituzionali.

Fulcro della giornata sarà la lectio magistralis di Giuseppe Filippetta, che è stato Direttore della Biblioteca e dell'Archivio storico del Senato della Repubblica ed è autore di numerosi saggi di storia, storia del pensiero giuridico e diritto costituzionale. Nelle sue opere Filippetta spiega i meccanismi che hanno portato alla redazione della costituzione ed ai rapporti tra i costituzionalisti e la Resistenza.

Al progetto, di cui è referente la professoressa Laura Ciampini, partecipano attivamente le studentesse e gli studenti del Polo “Luciano Bianciardi”, del Liceo “Antonio Rosmini”, dell’ISIS “Vittorio Fossombroni” e del Liceo “Pietro Aldi”, per lavorare sui principi della nostra costituzione ed in particolare, questo anno, sull’articolo 3.