Attualità Al via il primo corso per il conseguimento del patentino per proprietari di cani 23 aprile 2023

Redazione Grosseto: "L'Ufficio Affari Animali del Comune di Grosseto, in collaborazione con la Cooperativa Il Melograno e con l'Azienda USL, organizza il primo corso per il conseguimento del patentino per proprietari di cani. Il corso, che verrà realizzato con i contenuti previsti dalla vigente normativa, è indirizzato non solo ai proprietari, ma anche ai detentori di cani (di qualsiasi razza e taglia) e a chiunque intenda diventarlo. La finalità è quella di imparare come vivere al meglio il rapporto con i nostri amici a quattro zampe, migliorando la comunicazione con loro e imparando regole fondamentali anche per la convivenza con le altre persone. Al termine del corso, verrà svolto un test di verifica a seguito del quale verrà rilasciato un attestato ufficiale a tutti i partecipanti. Il corso si svilupperà in 5 appuntamenti, nei giorni 9-11-16-18 e 23 maggio, dalle ore 16:30 alle ore 19:30 presso la sala convegni ex Convento delle Clarisse, in via Vinzaglio 27 a Grosseto: è previsto il versamento di un contributo di € 15 a partecipante. Chiunque volesse iscriversi o fosse interessato ad avere informazioni, può chiamare il numero 331 6089619 o scrivere all'indirizzo e-mail itoscagnacci@coopmelograno.org Vi aspettiamo numerosi, per imparare a capire sempre meglio i nostri amici pelosi e vivere appieno il nostro rapporto con loro!" Seguici





