Al via il Premio Mariella Gennai. La 19° edizione del concorso apre a tutte le scuole della Toscana

Tra i titoli proposti c’è anche Don Milani, a 100 anni dalla sua nascita, che è il tema scelto dal Consiglio regionale della Toscana per la Festa della Toscana 2023

Massa Marittima: Il Comune di Massa Marittima promuove per l’anno scolastico 2023-2024 la 19° edizione del Premio Mariella Gennai per testi inediti e audiovisivi, aperto, per la prima volta da quest’anno, a tutte le scuole della Toscana di ogni ordine e grado: primaria, secondaria di primo e secondo grado. Tra i titoli proposti c’è anche Don Milani, a 100 anni dalla sua nascita, che è il tema scelto dal Consiglio regionale della Toscana per la Festa della Toscana 2023.

Verranno premiati fino a nove studenti per la categoria testi inediti, una classe per gli audiovisivi originali e poi un premio speciale per la casa circondariale di Massa Marittima. Il premio consiste in 150 euro per il vincitore e altrettanti per l’istituto di appartenenza.

“Il Premio nasce dalla volontà condivisa del Comune di Massa Marittima e della Commissione Pari Opportunità di mantenere viva la memoria di Mariella Gennai – spiega Ambra Fontani, presidente della Commissione Pari Opportunità di Massa Marittima – una nostra concittadina che per tutta la vita si è dedicata con passione ai temi sociali, sia come educatrice in centri per adolescenti e soggetti svantaggiati, sia nel suo ruolo di consigliere comunale e provinciale e di assessore della Provincia di Grosseto, ricoperto dal 1995 al 2004, anno della sua scomparsa. Una donna, una professionista che ha sempre riservato grande attenzione alla cultura e ai giovani, per i quali lavorava instancabilmente alla creazione di opportunità educative e culturali. Non poteva quindi che essere dedicato alla scuola e agli studenti un premio per ricordarla.”

“Quest’anno il Premio Mariella Gennai cresce ulteriormente e varca i confini provinciali aprendo per la prima volta a tutte le scuole della Toscana, – aggiunge Grazia Gucci, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Massa Marittima – una sfida che accogliamo con entusiasmo e impegno consapevoli dell’importanza di creare dei ponti fra le diverse realtà educative toscane. Saremo felici di accogliere gli studenti a Massa Marittima per la giornata conclusiva dedicata alle premiazioni dei vincitori.”

“Rivolgo un invito particolare agli insegnanti – dichiara Irene Marconi, assessore alla Pubblica Istruzione di Massa Marittima - affinché possano motivare i ragazzi a cogliere la partecipazione al Premio come un’opportunità di espressione libera e di riflessione spontanea, poiché lo scopo del concorso è proprio quello di far emergere pensieri e parole dei partecipanti. Per fare emergere la creatività dei giovani studenti sono state scelte più opzioni di partecipazione, cercando di inserire modalità comunicative e linguaggi il più possibile vicini ai giovani affinché siano di stimolo per la produzione delle opere da inviare al concorso".

Ma ecco come partecipare:

Gli elaborati scritti e gli audiovisivi potranno riferirsi ad uno dei seguenti tre temi:

1. Tema libero; Tema 2. "E se non potrò correre e nemmeno camminare imparerò a volare" tratte dal brano “T’insegnerò a volare” di Francesco Guccini e Roberto Vecchioni; Tema 3. "I Care, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di don Milani" che è stato scelto come tema per la Festa della Toscana 2023.

Per la categoria testi inediti potranno essere presentati racconti, saggi, articoli di giornale, pagine di diario, poesie. I lavori dovranno essere scritti in lingua italiana e avere un titolo. Lunghezza massima 10mila caratteri corrispondenti a 5 cartelle dattiloscritte redatte con carattere Arial Corpo 12.

Per la categoria audovisivi originali potranno essere presentati video, spot e cortometraggi realizzati solo come lavori collettivi. La durata massima dovrà essere di 5 minuti.

Il materiale dovrà pervenire entro venerdì 1° marzo 2024, ore 12 in una delle seguenti modalità: tramite consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune; in alternativa con invio di una pec a comune.massamarittima@postacert.toscana.it oppure con spedizione per posta o per corriere a Comune di Massa Marittima - Ufficio Protocollo - Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima (GR).

Il regolamento e la relativa documentazione è scaricabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/vivere/Premio-letterario-Mariella-Gennai.html?fbclid=IwAR1TTu7hBzUbVXq0VjFbY00zVU52a_ZVAnumMV_oTc7JC2rx-wo8PnTcRrc