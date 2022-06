Al via il nuovo sportello per il rilascio gratuito dell'identità SPID

Grosseto: Da lunedì 27 giugno, presso i Servizi Demografici ed Elettorali del Comune di Grosseto, sarà possibile ottenere il rilascio dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) grazie ad una convenzione siglata dall’Ente con la Regione Toscana. Il Provider concessionario sarà Lepida e gli sportelli comunali provvederanno alla certificazione dell’identità del cittadino in modalità gratuita.



I documenti necessari alle operazioni sono:

- Documento di riconoscimento italiano (carta d’identità, passaporto e patente di guida rilasciati da autorità italiana)

- Tessera sanitaria

- Telefono cellulare

- Indirizzo di posta elettronica ordinaria

Il servizio sarà attivato previo appuntamento che sarà possibile richiedere da giovedì 23 giugno, contattando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13) ai seguenti numeri: 0564488233, 0564488242.

“Siamo davvero soddisfatti di poter garantire questo innovativo servizio a tutta la cittadinanza – dichiara il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Ormai, avere un’identità digitale è diventato di fondamentale importanza, anche soltanto per poter accedere alla propria posizione fiscale o previdenziale. Per questo motivo, in sinergia con i servizi demografici, l'ufficio transizione digitale e il segretario generale Luca Canessa, con l'obiettivo di mettere i cittadini nelle migliori condizioni possibili per ottenere le prestazioni di cui necessitano, ci siamo impegnati concretamente per riuscire a garantire in tempi celeri questo servizio ed essere i primi in tutta la provincia a metterlo a disposizione”.