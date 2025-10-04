Al via il G20Spiagge: Riccione ospita il Laboratorio Operativo con un focus su commercio, identità e servizi

Castiglione della Pescaia: La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha aperto i lavori del Laboratorio Operativo G20Spiagge, ospitato al Palazzo del Turismo di Riccione, dedicato al tema “Commercio, Identità e Servizi nelle destinazioni balneari”.

La sindaca ha sottolineato il valore cruciale del commercio nelle città balneari: «Non è solo un settore economico, ma un presidio di identità, socialità e qualità della vita. Se vogliamo che le località balneari restino comunità vive, inclusive e attive tutto l’anno, dobbiamo trovare un equilibrio tra l’attrattività turistica e l’abitabilità della città».





La platea composta da sindaci, assessori e dirigenti dei comuni del network G20Spiagge ha aderito a questo appuntamento di inizio autunno, primo momento di riflessione su una stagione estiva trascorsa con più luci che ombre: il tema del commercio è considerato centrale e le proposte operative non mancano. In discussione progetti come: la creazione di un insieme di agevolazioni rivolte ai commercianti che si impegnano a mantenere l’esercizio aperto tutto l’anno, aiuti agli operatori del commercio ambulante, delle nuove linee guida per l’occupazione del suolo pubblico, un progetto organico per il mantenimento delle vetrine quale elemento di arredo visivo permanente e la valorizzazione dell’artigianato e del commercio di prossimità. Infine, un insieme di norme per la semplificazione per le procedure commerciali.





«Il G20 Spiagge – afferma Roberta Nesto, coordinatrice nazionale del G20Spiagge e sindaco di Cavallino Treporti – è arrivato ad un passo importante: la legge sulle Comunità Marine è stata calendarizzata e verrà discussa a breve in Parlamento, garantendo a noi sindaci strumenti legislativi precisi per operare. È anche per questo che i temi che insieme stiamo approfondendo, con visioni comuni e scambi d buone pratiche, troveranno un quadro normativo utile al loro accoglimento: il commercio sarà una delle prime questioni che proporremo».

«Un pomeriggio per analizzare criticità, idee, progetti e proposte - dichiara la Sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi - sulle tematiche più attuali e stringenti del commercio attuale nelle nostre località balneari. Per tutti l’esigenza urgente, e non più procrastinabile, di aiutare questo settore del turismo che è in maggiore sofferenza e che coinvolge anche i cittadini stanziali dei nostri paesi perché fa sentire la mancanza di quei servizi proprio in quei periodi dell’anno in cui se ne sente maggiormente il bisogno».





Nel corso della giornata conclusiva, oggi al Palacongressi di Riccione, verranno presentati i risultati dei tavoli di lavoro e sarà ufficialmente lanciata la Commissione G20S su abitare e commercio.