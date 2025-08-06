Al via il Festival del jazz a Porto Ercole

Porto Ercole: Dopo l'evento del 18 luglio dedicato a Caravaggio, in occasione dell'anniversario della sua morte, Porto Ercole si prepara ad accogliere la seconda edizione dell'Argentario Jazz Festival , una rassegna musicale che promette spettacolo all'insegna della grande musica in un'unica anima, quella del grande jazz italiano e internazionale.

Il programma messo a punto dal Comune, Pro Loco Porto Ercole e Toscana Iniziative Creative propone, nella suggestiva cornice di Piazza Santa Barbara, tre serate dal 7 al 9 agosto, con inizio alle ore 21:30 e ad ingresso gratuito.

7 agosto - Mo' Better Band. Una marching band di 16 elementi che fonde la tradizione della banda italiana con la carica esplosiva del funky e influenze jazz. La band sfilerà lungo il lungomare di Porto Ercole, fermandosi in alcuni punti per esibizioni itineranti e coinvolgenti, prima di un'esibizione finale di oltre 90 minuti.

8 agosto – Eddy Palermo Trio. Uno dei massimi esponenti del jazz italiano, Eddy Palermo, chitarrista raffinato porta sul palco una fusione tra jazz tradizionale e sonorità dai ritmi caldi e avvolgenti della musica brasiliana .

9 agosto – Tony Esposito. Artista simbolo della scena partenopea, percussionista e autore tra i più influenti della scena musicale napoletana, Tony Esposito chiuderà il festival con il suo Etno Jazz Project, dove il pop d'autore incontra le radici della musica etnica in un'esplosione di suoni e contaminazioni che raccontano l'anima profonda del Mediterraneo.

« Siamo molto soddisfatti – dichiara l'Assessore al Turismo Chiara Orsini – Il jazz si sposa perfettamente con l'anima intima, suggestiva e di nicchia di Porto Ercole. È un linguaggio che parla a tutti, ma lo fa con eleganza, proprio come il nostro borgo». Per Anselmo Sabatini, presidente della Pro Loco, « questa è un'occasione preziosa per dare nuova luce a Porto Ercole e offrire un evento di qualità che valorizza la nostra identità culturale e il fascino del nostro territorio ». Amalia Porrazzini, presidente del TIC – aggiunge: « Siamo orgogliosi del successo della prima edizione. Quest'anno torniamo con un cartellone ancora più ambizioso, con nomi importanti e una proposta musicale pensata per coinvolgere residenti e turisti in un'esperienza unica nel cuore del nostro meraviglioso borgo ».



