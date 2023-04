Al via il “Drink to meet” dei Giovani imprenditori di Cna

Appuntamento alle 18 alla Landi 1966 di Grosseto: un’occasione di incontro e confronto



Grosseto: Prende il via giovedì 13 aprile, il “Drink to meet”, il ciclo di appuntamenti promossi da Giovani imprenditori di Cna Grosseto per conoscersi, favorire lo scambio e progettare insieme.

L’appuntamento è alle 18, all’azienda Landi 1966 di piazzale Corea 4, a Grosseto ed è rivolto agli imprenditori under 40 che vorranno partecipare.

Durante l’incontro Michele Landi, che gestisce l’azienda di famiglia, specializzata nell’installazione di tende e tendaggi, e Andrea Vergari, titolare dell’azienda Advict, che si occupa di sistemi di sicurezza e backup e di software gestionale, presenteranno brevemente le loro attività.





“Si tratta di un’occasione di incontro in cui crediamo molto – dice Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto – perché pensiamo che solo dallo scambio possono nascere nuove idee utili per lo sviluppo delle nostre attività e del territorio più in generale. Per questo invito tutti i giovani che fanno impresa a Grosseto a partecipare giovedì o negli incontri che abbiamo calendarizzato nei prossimi mesi”.

Gli interessati possono comunicare la loro presenza, per facilitare l’organizzazione dell’evento, compilando il modulo online reperibile a questo link https://bit.ly/3Mf3VrG o scrivendo a d.pizzetti@cna-gr.it

I prossimi incontri sono in programma giovedì 11 maggio a Follonica, nella sede della ditta Caverni, giovedì 8 giugno ad Amiata Ebike di Castel del Piano, giovedì 13 luglio alla Idrotek di Orbetello e giovedì 12 settembre di nuovo a Grosseto nella sede di Jonathan Roberti Design.