Al via il Concorso Musicale Internazionale “Città di Tarquinia” dell’IC “Ettore Sacconi”

Dal 14 al 16 maggio, oltre 500 musicisti – tra cui 8 orchestre – si esibiranno in 147 esecuzioni. Il 18 maggio la premiazione in forma di concerto, alle 16, al teatro comunale “Rossella Falk”

Tarquinia: Giunge alla sua quindicesima edizione uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi nel panorama della formazione musicale giovanile in ambito scolastico: il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi”.

Dal 14 al 16 maggio, oltre 500 musicisti – tra cui 8 orchestre – si esibiranno in 147 esecuzioni, ospitate in alcune delle location più suggestive della città etrusca: l’auditorium di San Pancrazio, la sala Sacchetti, il teatro di Santa Croce e la sala consiliare del palazzo comunale. Il gran finale è in programma per il 18 maggio, alle 16, presso il teatro comunale “Rossella Falk”, con la cerimonia di premiazione in forma di concerto a ingresso libero e aperta a tutta la cittadinanza. Durante l’evento verranno assegnate le borse di studio ai vincitori assoluti delle varie sezioni del concorso. La rassegna vedrà la partecipazione di 34 istituti, tra scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, licei e conservatori, di tutta Italia, tra cui Lamezia Terme, Bolzano, Oristano, Catania, Foggia, Cosenza, Trento e numerose città del Centro. A dirigere l’organizzazione dell’evento, un team affiatato e di comprovata esperienza: la dirigente scolastica Dilva Boem, la direttrice artistica Roberta Ranucci, il coordinatore musicale Giovanni Lorenzo Cardia e la direttrice organizzativa Monia Meraviglia. Grazie al loro impegno, il concorso si è affermato come un modello di eccellenza, capace di coniugare musica, cultura e valorizzazione del territorio.

La giuria è composta da rinomati docenti e concertisti italiani:

Stefania Ganara – docente di pianoforte, Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila

Alessandro Camilletti – docente di pianoforte, Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia

Giovanni Lorenzo Cardia – docente di pianoforte e storia della musica, Liceo Musicale “Polo Bianciardi” di Grosseto

Alessandro Verrecchia – docente di fagotto, musica d’insieme e concertista

Fabio Renato D’Ettorre – docente di chitarra, Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia

Piero Iacobelli – docente di clarinetto e concertista

Mauro Marcaccio – docente di tromba, Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila

Giampio Mastrangelo – docente di flauto e concertista

Giuliano Bisceglia – docente di violino, Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma

Matteo Scarpelli – docente di violoncello, Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila

Il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia si svolge con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia, della Società Tarquiniense d’Arte e Storia, del Lions Club International, dell’Accademia Tarquinia Musica e del Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila. Fondamentale anche il contributo degli sponsor, che credono nel valore educativo e culturale della manifestazione: BCC Roma, Fondazione Cariciv, Lamborghini, Federazione UIL Scuola RUA, Mondo Informatica, Open Solution, Viva Tarquinia, Castra, Mag Pul Solution, Cartolandia, VIASS, Pianoforti Di Marco, Kriluma Gioielli.

Il programma completo delle prove è consultabile sul sito www.icsacconi.edu.it.