Al via il 1°Trofeo Castiglione della Pescaia e il 2° Memorial “Alessandro Liberti”

Ricominciate ufficialmente anche le attività sportive della Pro soccer lab: ecco tutti i tornei della società nei prossimi due mesi



Castiglione della Pescaia: Con l’inizio di settembre ripartono anche le attività sportive della Pro soccer lab che oggi, lunedì 11 settembre, rivedrà in campo tutti i bambini e i ragazzi della scuola calcio. Allenamenti, tra il centro sportivo di Castiglione della Pescaia e la nuova sede di Grosseto, sui campi dello Csen alla Cittadella dello studente, ma anche tanti tornei e trofei per aprire un’altra grande stagione di calcio e divertimento. In realtà la stagione neroverde si è aperta con i cinque giorni di ritiro a Roccatederighi per le categorie Esordienti e Giovanissimi: un’avventura tra campo e natura grazie anche alla collaborazione della società sportiva Alta Maremma e la Pro loco di Roccatederighi.

Tra i tornei di punta spicca il primo Trofeo Castiglione della Pescaia, che si giocherà a settembre e ottobre al centro sportivo di Castiglione della Pescaia, e coinvolgerà più categorie in più giorni. Si parte sabato 30 settembre quando a scendere in campo saranno gli Esordienti 2012, nove contro nove a gironi. Sabato 7 ottobre sarà la volta dei Pulcini 2014, che giocheranno sette contro sette, mentre domenica 8 ottobre Primi calci 2015, cinque contro cinque.

Il primo torneo che i ragazzi neroverdi giocheranno in trasferta, invece, si terrà giovedì 14 settembre, a Poggibonsi, aperto alla categoria 2014, mentre domenica 17 settembre la categoria dei 2011 giocherà a Rapolano e quella dei 2013 a Poggibonsi.

Domenica 1 ottobre al Casamorino si giocherà la seconda edizione del Memoria “Alessandro Liberti”, aperto agli Esordienti 2011 con la formula dei gironi; un torneo molto caro alla società che vedrà la presenza, anche quest’anno, di tantissimi bambini e genitori, oltre che di squadre professionistiche come la Fiorentina, il Perugia e l’Arezzo.

Ancora aperta la possibilità di tesserare bambini, bambine, ragazzi e ragazze per gli anni 2012, 2014, 2016, 2017 e 2018; hanno invece raggiunto il numero massimo di iscrizione tutte le altre categorie. Per informazioni sulle iscrizioni alla scuola calcio di Grosseto o di Castiglione è possibile consultare il sito www.prosoccerlab.it, scrivere a info@prosoccerlab.it oppure chiamare il numero 329.2948155.