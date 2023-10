Sport Al via il 1° Raduno E-Bike e MTB Monte Argentario 14 ottobre 2023

14 ottobre 2023 223

223 Stampa

Redazione

Monte Argentario: E’ tutto pronto per il primo Raduno E-bike e Mib Monte Argentario che si terrà domenica 15 ottobre in località Costa di Teva di Porto S.Stefano. L’iniziativa , alla prima edizione, è organizzata dal Gruppo Ciclistico Monte Argentario e da Monte Argentario Trail Area con il patrocinio del Comune di Monte Argentario.



Si tratta di un vero e proprio raduno per i cicloamatori che avranno la possibilità di trascorrere alcune ore in mezzo alla natura attraversando un paesaggio unico, emozionante, ricco di scorci suggestivi a picco sul mare che fanno godere del panorama dell’Arcipelago Toscano, dei monti dell’Uccellina e della laguna di Orbetello, tanti chilometri percorsi in gran parte sulle strade sterrate dell’Argentario, passando da Porto Ercole, ai piedi di torri di avvistamento ed al fianco di forti spagnoli. Il ritrovo è alle ore 8,30 in località Costa di Teva dove è disponibile un’area di parcheggio gratuito, sarà necessario effettuare l’iscrizione , la quota è di 20 euro e comprende anche il pranzo. Alle ore 9,00 i gruppi inizieranno i percorsi, con diversi livelli di difficoltà, che si snodano sul Promontorio, ognuno può decidere quale percorso fare in base alle proprie capacità e alla propria forma fisica. Per visionare i percorsi che sono registrati su Strava, è possibile collegarsi tramite il qr code che è sulla locandina in alternativa è possibile utilizzare i link sotto elencati Giro Bianco Km 34,1 https://www.strava.com/routes/3134195407844488768 Giro Verde Km 28,9 https://www.strava.com/routes/3134197740196780562 Giro Azzurro Km 27,7 https://www.strava.com/routes/3134428179438510272 Giro Rosso Km 30 https://www.strava.com/routes/3134201900242348224 Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Al via il 1° Raduno E-Bike e MTB Monte Argentario Al via il 1° Raduno E-Bike e MTB Monte Argentario 2023-10-14T10:00:00+02:00 338 it Al via il 1° Raduno E-Bike e MTB Monte Argentario PT2M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/05/10/20220510162507-89b511c0.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/05/10/20220510162507-89b511c0.jpg Maremma News Monte Argentario, Sat, 14 Oct 2023 10:00:00 GMT