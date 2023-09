Sport Al via i Pallavolo Grosseto Open Day gratuiti 11 settembre 2023

Grosseto: Mercoledì 13 Settembre dalle 17 alle 19 ci sarà il primo Open Day gratuito organizzato al Palazzetto Azzurri d’Italia dalla Società Pallavolo Grosseto.

Questo è un anno molto importante per la pallavolo italiana e Pallavolo Grosseto si vuole rendere protagonista nella crescita delle giovani del territorio, da sempre uno dei valori fondamentali della Società. La Scuola di Pallavolo Grosseto ha dimostrato nel suo piccolo di essere una fucina di talenti, come dimostra la Serie B2 e la Serie D e le tante ragazze date in prestito ad altre società del Territorio. Dunque, Mercoledì prossimo tutte coloro che hanno dai 5 ai 14 anni potranno venire a provare la Pallavolo e conoscere lo Staff, infatti, tutti gli allenatori sono ansiosi di accogliere le partecipanti e di far trascorrere il pomeriggio pieno di divertimento sul campo di pallavolo del mitico PalAzzurri! Per ulteriori informazioni potete contattare il 380 79 61595 oppure il 334 768 3903.

