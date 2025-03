Attualità Al via i lavori di riqualificazione della Muratella 20 marzo 2025

Capalbio: Sono cominciate le operazioni di riqualificazione di via Muratella, a Capalbio. I lavori consisteranno nel rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale. “Proseguono gli interventi – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – di riqualificazione delle strade del territorio. Investire sulla viabilità e sulla sicurezza stradale è uno degli obiettivi cardine della nostra amministrazione e siamo felici di poter continuare nel rinnovamento delle vie urbane ed extraurbane del territorio”. Le operazioni di riqualificazione riguarderanno tutta via Muratella, comprese le aree di sosta, e avranno un costo di circa 100mila euro. “Un altro importante intervento – spiega Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici – per migliorare la sicurezza e la viabilità del territorio. Presto i lavori saranno conclusi e i residenti potranno beneficiare di un tratto stradale completamente rinnovato”.

