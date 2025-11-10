Al via i lavori di escavo dell'imboccatura del porto di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Hanno preso il via questa mattina le operazioni di movimentazione dei sedimenti sabbiosi del fondale dall'imboccatura del porto, tra il Faro Verde e quello Rosso, per consentire il ripascimento e riequilibrio del litorale.

In ottemperanza all’ordinanza del Demanio Marittimo n.323 del 21.10.2025 e quella della Capitaneria di Porto n.129 del 24.10.2025, nell'area di lavoro e per un raggio di 150 metri è interdetta la navigazione dalle 8:30 alle 17:30 esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi. Sono vietate anche attività di balneazione, immersioni subacquee e pesca.





«Un lavoro necessario ed essenziale - dichiara la sindaca Elena Nappi - per permettere la navigazione in sicurezza delle nostre imbarcazioni, in particolare dei pescherecci che hanno maggiore pescaggio degli altri natanti che frequentano il nostro approdo. Da anni mettiamo in atto attività per dare tranquillità sia a chi lavora che a chi pratica sport o soggiorna per vacanza nel nostro paese grazie a progetti come questo finanziati direttamente dal bilancio comunale perché l’area portuale è uno dei volani economici più importanti di Castiglione della Pescaia. In questa occasione l’effetto positivo sarà duplice perché la sabbia prelevata sarà utilizzata nei lavori di riprofilatura della costa all’interno del progetto per combattere l’erosione costiera».

I lavori hanno un termine massimo indicativo di conclusione entro il 27 dicembre 2025, ma compatibilmente alle condizioni meteorologiche potranno terminare anche in anticipato rispetto a tale data.







