Attualità Al via i lavori di escavo alla foce del Porto di Castiglione della Pescaia 17 maggio 2025

17 maggio 2025 166

166 Stampa

Redazione

Castiglione della Pescaia: Da lunedì 19 maggio, condizioni meteo-marine permettendo, inizieranno i lavori di escavo alla foce del Porto di Castiglione della Pescaia per l'eliminazione dell'insabbiamento che ostruisce la navigabilità in sicurezza. I lavori avranno una durata di circa 10 giorni. L'ordinanza, in vigore dal 17 al 31 maggio, potrà essere interrotta in caso di conclusione anticipata dell'intervento. Il Porto rimarrà chiuso alla navigabilità dalle 9:00 alle 17:00, con una pausa di apertura dalle 12:30 alle 13:30. Il sabato e la domenica la navigazione è libera perché i macchinari non saranno in movimento.

(foto di repertorio) Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Al via i lavori di escavo alla foce del Porto di Castiglione della Pescaia Al via i lavori di escavo alla foce del Porto di Castiglione della Pescaia 2025-05-17T11:30:00+02:00 113 it Da lunedì 19 maggio, condizioni meteo-marine permettendo, inizieranno i lavori di escavo alla foce del Porto di Castiglione della Pescaia per l'eliminazione dell'insabbiamento che ostruisce la navigabilità in sicurezza. PT1M /media/images/dragaggio-Castiglione-della-Pescaia-5.jpg /media/images/thumbs/x600-dragaggio-Castiglione-della-Pescaia-5.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Sat, 17 May 2025 11:30:00 GMT