Al via i lavori che collegheranno la frazione con il Residence Ansedonia sud

Capalbio: Cominceranno questa settimana le operazioni di costruzione del passaggio pedonale che collega Capalbio Scalo al Residence Ansedonia sud. Un intervento importante che permetterà alle persone di raggiungere la frazione capalbiese senza l’ausilio dell’automobile, favorendo così la mobilità sostenibile. “Un’operazione che abbiamo voluto fortemente – commenta il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini –, dato che l’intervento era da anni richiesto sia dai residenti che dagli ospiti dei residence. Migliorare le vie di comunicazione tra le strutture turistiche e le varie località del territorio è un passo avanti che migliora i servizi di tutta l’area”. L’intervento prevederà l’allargamento della strada di circa un metro e la realizzazione del marciapiede, largo un metro e quaranta, per il transito dei pedoni. Le operazioni avranno un costo di circa 170mila euro. “La nostra amministrazione – spiega Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici – prosegue nelle operazioni di realizzazione, rifacimento e miglioramento delle vie di comunicazione del territorio capalbiese. Con l’inizio dei lavori del passaggio pedonale, inauguriamo una nuova stagione di interventi che riguarderanno larga parte dell’area comunale”. Seguici



