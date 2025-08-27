Al via i festeggiamenti del 53° Settembre Roccastradino

Tradizione, musica, sapori tipici ed eventi per tutti i gusti in questo primo fine settimana

Roccastrada: A Roccastrada è tutto pronto per la partenza della 53° edizione del Settembre Roccastradino con undici giorni di tradizioni, sport, sapori tipici e animazione da venerdì 29 agosto a lunedì 8 settembre. Ma è domenica 7 il giorno del gran finale con il “Palio umoristico dei ciuchi” ed il tradizionale spettacolo pirotecnico di chiusura dei festeggiamenti che attira moltissimi visitatori.

I festeggiamenti paesani animeranno vie e piazze del capoluogo con un cartellone ricco di eventi totalmente gratuiti. Anche quest’anno la manifestazione sarà ecoattenta, con utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile e raccolta differenziata dei rifiuti.

Questo il programma del primo week end dei festeggiamenti che sarà all’insegna della buona cucina, della musica e delle tradizioni.

Il Settembre Roccastradino si aprirà venerdì 29 agosto: Alle ore 19 apertura del ristorante per la Serata del Baccalà, alle 21.00 al Kaos Kreativo Torneo di briscola a cura di Avis Roccastrada; alle ore 21.30 in Piazza XXV Aprile serata danzante con Ringo Fox mentre alle 21.00 al bar del Parco del Chiusone Presentazione Squadra Polisportiva Roccastrada 2025/26 e dalle ore 22,00 Roccastrada HOT DJ set Franz Navas + special guest Alessandro Golini violin. Alle ore 2.00 Silent Disco.

Sabato 30 agosto alle ore 16.00 10° passeggiata in rosa in favore del Comitato per la vita di Grosseto; alle 17.00 in via Roma Cuoppo e fritti di ogni tipo a cura della contrada del Borgo; alle ore 19.00 allo stand gastronomico “Serata dello strozzaprete roccastradino all’aglione”. Alle ore 21.00 in Piazza XXV Aprile serata danzante con Stefano Domenichini Band. La seconda giornata si chiuderà al bar del Parco del Chiusone a partire dalle 22.00 con DJ set Ricky Le Roy opening Matteo M. “Panda”.

Il primo weekend del Settembre Roccastradino entrerà nel vivo domenica 31 agosto, con la passeggiata a cavallo che partirà alle ore 8.00 dall’ex campo sportivo in via Carducci, con iscrizione obbligatoria contattando i numeri 349-7531157 e 334-1963883.

Alle ore 9.00 in Piazza XXV Aprile Giornata dell’AVIS, mentre alle 10.00 esibizione della Società Filarmonica Banda di Torniella.

Alle ore 16.30 al Parco del Chiusone animazione, truccabimbi e giochi con Jolly Blue Circus Arts ed alle 18.00 al Circolo Arci Confraternita Bailamme: presentazione del libro “Paesi di fuoco” a cura di Giacomo Sillari.

Alle 21.00 al Parco del Chiusone serata danzante con “Michela & Attenti a quei due” e, a seguire dalle 22.00 in piazza XXV Aprile musica live con “Skapaccioni”.

Informazioni. Il Settembre Roccastradino andrà avanti con altri appuntamenti tutti i giorni fino a lunedi 8 settembre. Il ristorante è aperto ogni sera per la cena a base di prodotti tipici locali, mentre sarà aperto a pranzo nei giorni 30 - 31 agosto e 5 - 6 e 7 settembre. Tutti gli spettacoli sono con ingresso gratuito. La festa è organizzata dalla Pro Loco Roccastrada A.P.S. e dall’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica, con il patrocinio del Comune di Roccastrada. Per informazioni e per conoscere il programma completo è possibile visitare le pagine social Facebook e Instagram Pro Loco Roccastrada.



