Al via i corsi gratuiti di rugby per tutti

Il Maremma Social Rugby apre le porte al futuro

Grosseto: Lunedì 15 settembre alle ore 18.10, presso il campo sportivo B. Zauli di Grosseto, prenderanno ufficialmente il via i corsi annuali gratuiti di rugby promossi dall’APS Maremma Social Rugby ASD. Gli allenamenti si svolgeranno ogni lunedì e venerdì dalle 18.10 alle 20.10 e sono aperti a ragazze e ragazzi dagli 8 anni in su.

L’iniziativa, denominata “Rugby per Tutti”, nasce con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a ogni giovane del territorio, offrendo un ambiente sereno, inclusivo e formativo, guidato da tecnici federali qualificati e affiancato da studenti in stage provenienti dalle scuole superiori a indirizzo sportivo.

In un contesto socioeconomico che spesso limita l’accesso allo sport, il progetto si distingue per la sua totale gratuità: tesseramento, assicurazione, allenamenti, partecipazione ai campionati e supporto educativo sono interamente offerti dall’associazione.

Chi siamo

Il Maremma Social Rugby è una giovane realtà nata nell’agosto 2023, con una missione chiara: usare il rugby come strumento di crescita, inclusione e coesione sociale. In poco più di due anni, abbiamo coinvolto oltre 900 studenti delle scuole superiori e medie, collaborato con Educamp comunali, ospitato tappe del Trofeo Italiano di Beach Rugby e avviato progetti con il CONI e il Rotary Campus Interhabile. Ogni attività è pensata per lasciare un segno concreto nella comunità, valorizzando le reti educative e promuovendo il benessere psicofisico dei giovani.

Come partecipare

Per informazioni e preiscrizioni è possibile:

📧 Scrivere a: maremmasocialrugbyaps@gmail.com

📱 Contattare i numeri: 320 852 0317 / 388 770 5163

🔗 Compilare il modulo online tramite QR code disponibile sul nostro materiale promozionale o il seguente link: https://forms.gle/gfMusQiGTgLC7Wcm8

Vi aspettiamo sul campo per iniziare insieme una nuova stagione all’insegna del gioco, del divertimento e dello spirito di squadra.



