Al via gli incontri di Laboratorio del Teatro Studio Arci di Grosseto

Grosseto: Come avviene ininterrottamente dal 1988, ad ottobre, e fino al mese di giugno, il Teatro Studio apre le porte del suo Laboratorio per accogliere tutti coloro che intendano fare una esperienza teatrale volta innanzitutto alla riscoperta delle proprie innate capacità espressive e comunicative.



Gli appuntamenti seguono una cadenza bisettimanale, lunedì e mercoledì alle ore 19.000, sono diretti da Mario Fraschetti e condotti in alternanza dagli attori della Compagnia: Daniela Marretti, Luca Pierini, Enrica Pistolesi, Mirio Tozzini, diretti da Mario Fraschetti.



I corsi si tengono presso Spazio72, (sede stabile della Compagnia e del Laboratorio del Teatro Studio) e sala polivalente, luogo di incontri studenteschi, percorsi di formazione e spazio musicale live, che offre interessanti rassegne musicali e teatrali, e la cui attività si deve al lavoro del Circolo Arci Khorakhanè e del Comitato Provinciale di Grosseto. “La base del lavoro pone il performer-individuo al centro dell’esperienza teatrale. L’allievo-attore è un universo che si esplora, prima ancora di istruirsi. Il corpo, il respiro, la voce, i ritmi lenti di un movimento che assecondi i tempi dell’ascolto e dell’osservazione, sono il mezzo principale di un approccio che tende a far “disimparare” le gabbie espressive, al fine di raggiungere uno stato mentale ampio e ricettivo agli impulsi della creatività e della comunicazione”. (Mario Fraschetti)

Quello del Teatro Studio, centro di ricerca, formazione e produzione teatrale, è un laboratorio che può essere inteso sia come percorso di formazione, sia come pura opportunità di crescita personale e relazionale. Il laboratorio accoglie infatti partecipanti con differenti aspettative e con differenti livelli di esperienza. Nei laboratori del T.S. lavorano insieme principianti, allievi avanzati e attori professionisti, per una precisa scelta di metodo, che muove dalla convinzione che formazione è innanzitutto ricerca e approfondimento di sé e della tecnica nella relazione e nel confronto con l'altro. Durante l'anno si tengono stage di approfondimento e, per i più avanzati, si realizzano piccole messe in scena e dimostrazioni di lavoro aperte al pubblico in alcuni momenti del percorso.

Con tutto il gruppo degli allievi, senza distinzione di livelli, al termine del corso, sarà allestito uno spettacolo che potrà avere differente connotazione a seconda delle potenzialità predominanti del gruppo stesso, a partire da un contesto ludico che pone al centro il corpo, il respiro, l'ascolto, la consapevolezza di se' e la relazione, con l'altro, si affronteranno le tecniche base del percorso attoriale: tecniche espressive di movimento, vocalita', dizione, interpretazione, regia della performance, improvvisazione. Fino al 15 di dicembre sarà possibile effettuare alcune lezioni di prova ed iscriversi ai corsi.

PER INFORMAZIONI www.teatrostudio.it 📞3920686787 - teatrostudio@gmail.com Daniela Marretti, Luca Pierini, Enrica Pistolesi, Mirio Tozzini, diretti da Mario Fraschetti,