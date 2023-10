Cultura Al via gli eventi dell’Associazione Culturale “Memoria e Identità” Oriana Fallaci 6 ottobre 2023

Grosseto: A partire da venerdì 6 ottobre e fino alla fine dell’anno l'Associazione Culturale “Memoria e Identità” Oriana Fallaci intratterrà i cittadini grossetani con una serie di eventi storico-culturali, patrocinati dal Comune di Grosseto e rivolti alla promozione del patrimonio locale.

“Le iniziative – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti - racconteranno la storia della città, a partire dalle sue origini e fino ad arrivare al suo futuro. Purtroppo, il nostro passato è molto spesso sconosciuto, anche a chi abita all’interno del territorio comunale. Per questo, come Amministrazione, siamo felici di poter incoraggiare e sostenere manifestazioni di questo tipo, con la speranza di coinvolgere anche i più giovani.” Di seguito il programma: 6 ottobre 2023 - “La nascita di una città attraverso le fonti archeologiche”, relatore: Chiara Valdambrini, direttore Santa Maria della Scala e Maam aula delle colonne presso l’università di Grosseto alle 17:30. Questo affascinante evento vedrà Chiara Valdambrini, direttore di Santa Maria della Scala e del Museo di Arte e Archeologia Medievale (Maam), come relatrice principale. Attraverso fonti archeologiche, il pubblico avrà l'opportunità di scoprire le radici profonde da cui ha preso forma Grosseto, una città dal patrimonio storico inestimabile. 27 ottobre 2023 - “Gli Aldobrandeschi: una famiglia comitale tra Papato e Impero”, relatore: Gabriele Guidoni, professore di Storia medievale Unitre Aula delle colonne presso l’università di Grosseto alle 17:30. Il 27 ottobre, Gabriele Guidoni, Professore di Storia Medievale presso l'Università della Terza Età (Unitre), guiderà il pubblico attraverso la storia degli Aldobrandeschi, una famiglia che ha svolto un ruolo cruciale nell'evoluzione politica e sociale della regione, navigando tra le sfide del papato e dell'impero. 17 novembre 2023 - “Lo stemma di Grosseto tra storia e leggenda”, relatore: Umberto Carini, Fondazione Polo Universitario Grosseto Aula delle colonne presso l’università di Grosseto alle 17:30 Umberto Carini della Fondazione Polo Universitario Grosseto sarà il relatore principale di questo evento. Gli spettatori avranno l'opportunità di esplorare lo stemma di Grosseto, un simbolo ricco di significato e storia che continua a unire la comunità locale attraverso i secoli. 16 dicembre 2023 - “La storia di una città che nasce dal sale” Intervento: Professore Carlo Citter, Presidente della Comunità degli Archeologi Medievisti Europei Aula delle colonne presso l’università di Grosseto alle 17:30 Il professore Carlo Citter, presidente della Comunità degli archeologi medievisti europei, presenterà un'interessante prospettiva sulla storia di Grosseto, evidenziando il ruolo cruciale che il sale ha giocato nella sua evoluzione. Una narrazione che dimostra come le risorse naturali abbiano plasmato il destino di questa straordinaria città. Seguici





