Al via Festambiente 2025: a Rispescia torna il festival nazionale di Legambiente dedicato all’ecologia e alla sostenibilità

Rispescia: Domani, mercoledì 6 agosto, al via ufficialmente la 37ª edizione di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente che anche quest’anno animerà la località ENAOLI di Rispescia, alle porte del Parco della Maremma. Un appuntamento atteso, che per cinque giorni trasformerà questo angolo di Toscana in un vero e proprio laboratorio ecologico a cielo aperto, in cui si incontrano musica, cultura, politica, impegno ambientale e divertimento per grandi e piccoli.

L’inaugurazione ufficiale è prevista alle 18.30 nella Piazza Economia civile con Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Angelo Gentili ideatore e coordinatore di Festambiente e i rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, tra cui la Prefetta di Grosseto Paola Berardino, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni, il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, l’assessora all’ambiente del Comune di Grosseto Erika Vanelli, il presidente del Parco della Maremma Simone Rusci.

A introdurre e coordinare l’incontro sarà Giulia Assogna, giornalista de La Nuova Ecologia.

Subito dopo l’inaugurazione ufficiale, lo Spazio dibattiti ospiterà due appuntamenti centrali. Alle 19:30 si terrà l’incontro “Il cambiamento che genera futuro. La sfida della transizione ecologica per un Paese resiliente e inclusivo”, coordinato dalla giornalista de La Nuova Ecologia Giulia Assogna. Un confronto di alto profilo politico e tecnico, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo industriale e associativo, tra cui il presidente Stefano Ciafani, l’europarlamentare Annalisa Corrado, il presidente della Commissione ambiente della Camera Mauro Rotelli, Eugenio Giani, Monia Monni, Maria Moroni (Assocarta), Riccardo Piunti (Conou) e Sandro Scollato (AzzeroCO2), arricchito dal videomessaggio del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. A seguire, alle 20:45, si parlerà di turismo sostenibile con la consegna delle Vele di Legambiente e Touring Club Italiano ai Comuni della Provincia di Grosseto che si sono distinti per buone pratiche ambientali. L’incontro, moderato da Margherita Ambrogetti Damiani, responsabile comunicazione di Festambiente, vedrà tra i relatori anche l’Onorevole Marco Simiani e l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras.

Tante le attività che animeranno gli spazi di Festambiente in questa giornata, con ospiti di primo piano del panorama culturale e artistico. Tra questi, il pluripremiato vignettista Gianluca Ingrami (Gianlo), protagonista in Auditorium con la sua mostra Due passi nel clima, un percorso visivo tra satira e attualità.

In serata, nella suggestiva cornice di Tramonti nell’uliveto, andrà in scena Stato d’assedio con Lino Musella, per un momento di teatro civile di grande intensità.

Debutto anche per Festambiente Jazz, la novità musicale di quest’anno: dalle 21.30 al ristorante Peccato di Gola, si apre la rassegna con Stefano Marini & Fabrizio Biscontri – Jazz Guitar Duo.

La giornata inaugurale si concluderà con il concerto gratuito degli Eugenio in Via Di Gioia, primo appuntamento musicale di un calendario che nei giorni successivi porterà sul palco anche Mauro Pagani, Giancane, Africa Unite & The Bluebeaters e Bandabardò.

Festambiente si conferma come uno degli appuntamenti più longevi e significativi dell’ambientalismo italiano. Da oltre tre decenni è punto di riferimento per chi crede nella necessità di una transizione ecologica giusta e partecipata. Il programma di quest’anno, che si snoderà fino al 10 agosto, è particolarmente ricco e propone incontri, laboratori, mostre, attività per famiglie, sport all’aria aperta, degustazioni, cinema sotto le stelle e approfondimenti culturali sui temi della biodiversità, dell’economia circolare, dell’agroecologia, della finanza etica e della tutela delle aree protette.

Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente, sottolinea l’importanza dell’edizione 2025 in un momento storico decisivo: “Festambiente rappresenta non solo una delle più longeve manifestazioni ambientaliste in Italia, ma anche una piattaforma concreta di dialogo tra istituzioni, cittadini e imprese sui temi della sostenibilità. In un momento in cui la crisi climatica chiede risposte urgenti, la nostra proposta è chiara: promuovere un modello che rispetti i limiti del pianeta e metta al centro le persone. Quest’anno il programma è particolarmente ricco di contenuti e iniziative pensate per tutte le età, perché vogliamo che la transizione ecologica sia realmente partecipata e inclusiva. Siamo felici di farlo ancora una volta nella splendida cornice della Maremma, alle porte del Parco, con il supporto delle realtà locali e dei partner storici.”

Tutte le attività si svolgeranno all’interno del perimetro del festival con ingresso gratuito. La manifestazione ospiterà ogni giorno decine di appuntamenti pensati per un pubblico variegato e attento ai temi dell’ecologia, in un contesto immerso nella natura e nel cuore della Maremma.

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito ufficiale www.festambiente.it.




