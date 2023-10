Attualità Al via due nuovi corsi di primo livello per diventare sommelier Ais 25 ottobre 2023

25 ottobre 2023 115

115 Stampa

Redazione

Grosseto: Inizia martedì 31 ottobre, all'agriturismo Le Corti, di Roselle, il nuovo corso di primo livello per sommelier organizzato dalla delegazione grossetana dell'Associazione italiana sommelier.

15 lezioni, di cui una visita in un'azienda vitivinicola o in una cantina e l'ultima dedicata all'autovalutazione, tenute da relatori esperti e docenti altamente specializzati. Al termine di ogni lezione, tre vini in degustazione, guidati dal relatore. Gli iscritti sono 30, ma ci sono ancora posti disponibili ed è possibile iscriversi fino alla sera del 31 ottobre. Inoltre, il 28 novembre, parte anche il corso di primo livello a Follonica. Le lezioni si terranno al nuovo mercato coperto. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla delegata Ais di Grosseto, Sabrina Diligenti, al numero 3394786463 o inviare una mail a delegato.grosseto@aistoscana.it. Le iscrizioni si possono fare anche on line sul sito di Ais Toscana, all'indirizzo aistoscana.it Il primo livello ha come obiettivo principale far conoscere la tecnica della degustazione e approfondire figura del sommelier. Da qui parte il viaggio, che prosegue con enologia, viticoltura, tecnica dei te livelli di degustazione (olfattiva, visiva e gusto-olfattiva), la normativa sul vino, poi lo spumate, le birre, i vini passiti e liquorosi, le funzioni del sommelier. Peraltro da quest'anno, verrà introdotta la nuova didattica, con nuovi testi e nuove schede di degustazione, come previsto dall'associazione. «Seguire un corso professionale da sommelier Ais offre tante opportunità. Approfondire il mondo del vino è un viaggio nel gusto, nella storia, nella cultura e nella tradizione dei popoli. Diventare sommelier Ais significa anche imparare a raccontarlo con un linguaggio comune a tutti», spiega Dilgenti, a capo di una delegazione che conta 300 iscritti. Proseguendo nel percorso, con il secondo e il terzo livello, superato l'esame finale il sommelier offre un titolo, un riconoscimento professionale che apre le porte anche nel mondo del lavoro. Nel frattempo, nelle 45 lezioni che compongono i tre livelli, si impara «la storia affascinante del vino e le sue tecniche di produzione, le principali varietà di uva, i vitigni autoctoni e internazionali, la magia dei territori vinicoli e l''influenza sulle caratteristiche del vino, gli abbinamenti perfetti per esaltare ogni sfumatura di gusto», scrive Ais Toscana sulla propria pagina facebook.





