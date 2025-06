Sport Al via da martedì 3 giugno il primo memoriale “Alfredo Picozzi” 3 giugno 2025

Grosseto: E' dedicato a Federico Picozzi il primo memoriale interparrocchiale di calcio a 8 Città di Grosseto, che prenderà il via martedì 3 giugno negli impianti sportivi presso la Corte degli Ulivi a Roselle. L'inizitiva è partita da alcuni giovani della parrocchia Madre Teresa. «Il torneo che abbiamo organizzato quest'anno - spiegano - è una iniziativa mirata ad una espansione nel tempo; abbiamo deciso di inaugurare l'evento coinvolgendo esclusivamente le parrocchie della nostra città in quanto la nostra squadra basa le sue fondamenta sul gruppo dei giovani della parrocchia. Il nome del torneo sarà 1° Memorial Federico Picozzi, che è stato un instancabile operatore della Parrocchia e stretto collaboratore del parroco don Marjan Gjini, vicino a tutti i ragazzi della squadra». Organizzatori del torneo sono Alfonso Picozzi e Giacomo Petriccione. Cinque le squadre in campo: Liceo Chelli, Sacro cuore, Fc Addolorati, I Picciotti ed Fc Turbante. Seguici



