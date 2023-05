Al via da Grosseto l’edizione 2023 di Banca generali un campione per amico

Mercoledì 10 Maggio a partire dalle 9.30 Piazza Dante si trasformerà in una vera e propria palestra educativa a cielo aperto

Grosseto: Banca Generali Un Campione per Amico, la più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo, promossa da quattro miti dello sport italiano come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, in collaborazione, per il dodicesimo anno consecutivo, con Banca Generali, arriva in Toscana. Piazza Dante, grazie all’aiuto e al sostegno delle autorità locali, si trasformerà per una mattinata in una palestra a cielo aperto, dove i quattro importanti testimonial insegneranno ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, non solo i segreti per diventare dei veri campioni, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell’inseguire i propri sogni.

Sarà compito infatti di Adriano, Andrea, Francesco e Martin, Mercoledì 10 Maggio a partire dalle ore 9.30, trasmettere ai bambini accompagnati dai loro insegnanti i valori essenziali che valgono sia nello sport sia nella vita e nelle relazioni di tutti i giorni. L’obiettivo del tour è infatti quello di avvicinare i ragazzi, soprattutto dopo due anni di stop a causa della pandemia, ad un’attività fisica regolare, indispensabile, insieme ad una corretta alimentazione, ad uno sviluppo e una crescita sana. Tra i protagonisti dell’edizione 2023 c’è Banca Generali che ancora una volta conferma l’attenzione verso le tematiche valoriali nei confronti delle nuove generazioni, scegliendo di affiancarsi, per il decimo anno consecutivo, alla manifestazione rafforzando, in questa nuova edizione, l’impegno verso l’educazione finanziaria.

“Siamo molto felici di ripartire dalla Toscana e in particolare da Grosseto sostenendo come Banca ormai da dodici anni un evento che non è solo sportivo ma racchiude in se valori fondanti di vita e di relazione” – spiega Alessandro Mauri, Area Manager di Banca Generali Private in Toscana– “crediamo sia importante trasmettere alle nuove generazioni i valori positivi dello sport e avviarli anche ai primi passi nell’educazione finanziaria che è uno dei temi clou nella sfera del risparmio”. Saranno infatti trasmesse ai ragazzi, in una sorta di animazione itinerante per tutta la durata del tour le nozioni base in materia di risparmio ed educazione finanziaria. Una scelta educativa e di responsabilità sviluppata attraverso “Alla scoperta del Patrimonio”, un pratico libretto pensato per i più giovani e sviluppato con un linguaggio pratico e l’utilizzo del disegno come guida alla conoscenza di concetti spesso complessi anche per gli adulti. “Inizia una nuova edizione di Banca Generali Un Campione per Amico – spiega Adriano Panatta – ogni anno è sempre una grande emozione, e tutto questo non sarebbe possibile senza il prezioso supporto di Banca Generali, la disponibilità e la collaborazione delle autorità locali delle città che tocchiamo nelle 10 tappe, la professionalità di tutto lo staff che dietro le quinte lavora per rendere ogni momento emozionante e sicuro.

Ripartiamo per il 22esimo anno, 12 con Banca Generali, dalla bellissima città di Grosseto con l’obiettivo di trasmettere ai tanti bambini che incontreremo sensazioni uniche, facendoli giocare e divertire. Lo sport è il giusto traino per trasmettere ai ragazzi i valori essenziali che coniugano la competizione sportiva a quella della vita, dove i risultati arrivano sempre per chi sa aspettare, per chi ha tenacia, per chi rispetta il lavoro proprio e degli altri”. Grazie all’organizzazione di RG ed alle partnership che ha saputo stringere con le Istituzioni, l’evento è diventata negli anni una delle più importanti iniziative che legano lo Sport al mondo della Scuola. Il suo successo è infatti scritto nei numeri: 21 edizioni in archivio, più di 210 tappe già percorse, uno staff di oltre 50 persone che si muove di città in città, ma soprattutto circa 210 mila bambini coinvolti.