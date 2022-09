Finanza Al via corso formazione gratuito per diventare addetto alle operazioni di spedizione 8 settembre 2022

Redazione Posti ancora disponibili, iscrizioni aperte fino al 15 settembre 2022. Info: Formimpresa 0564 419640 — formimpresa@artigianigr.it

Siena: Sono aperte fino al 15 settembre le iscrizioni a Trilogis, il corso di formazione interamente gratuito per diventare addetto alle operazioni di spedizione che si svolgerà a Siena, organizzato dall’agenzia formativa Formimpresa e rivolto a ragazzi e ragazze con meno di 18 anni che hanno concluso almeno il primo anno della scuola secondaria superiore ma hanno interrotto gli studi. Il corso consente di assolvere all’obbligo scolastico e contemporaneamente di imparare un mestiere da spendere nel mondo del lavoro. In tutto sono 3168 ore di formazione, di cui 1184 di lezioni in aula (delle quali 30 di accompagnamento individuale e collettivo), 1184 di laboratorio e 800 di stage aziendale. Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con risorse statali e con risorse del FSC e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Per richiedere ulteriori informazioni finalizzate a presentare la domanda di iscrizione contattare Formimpresa, telefonando allo 0564 419640 o scrivendo un'e-mail a formimpresa@artigianigr.it. Seguici





