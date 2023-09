Sport Al via corsi yoga, ginnastica e posturologia dello Csen Grosseto 2 settembre 2023

Grosseto: Il comitato provinciale dello Csen Grosseto - Centro sportivo educativo nazionale - da sempre impegnato nell’organizzazione di eventi relativi a molte discipline sportive, organizza presso la nuova sede di Grosseto una serie di corsi riservati al benessere femminile. I corsi che partiranno durante il mese di settembre sono tre: Ginnastica dolce, Yoga e posturologia. Il primo, quello sulla ginnastica dolce, è riservato alla terza età, mentre il secondo un corso di yoga è aperto a tutti. Infine, anche un corso di posturologia. Tutti i corsi sono tenuti da docenti certificati Csen. “Anche queste attività sportive – spiegano dal comitato - sono delle opportunità che il comitato provinciale dello Csen Grosseto propone ai cittadini per fare attività sportiva. Attività, nei casi specifici, rivolta soprattutto al “mondo femminile” e a quello della “terza età”.

Le lezioni si terranno presso nuova sede del comitato provinciale Csen, aperta da poco in via Unione Sovietica a Grosseto. “Per incentivare le iscrizioni per partecipare alle attività, - dicono dalla Csen - abbiamo deciso di tenere i costi dei corsi a prezzi veramente molto contenuti, così da coinvolgere più persone. Basteranno 25 euro al mese per partecipare a uno dei vari corsi proposti”. Per iscrizioni e informazioni mail: presidenza@csengrosseto.com, oppure inviare un whatsapp al numero 346 8015084. (nella foto il presidente Csen Grosseto, Alessio Pernazza) Seguici





