Finanza Al via corsi Formimpresa di Confartigianato Grosseto riconosciuti da Regione Toscana 17 gennaio 2023

17 gennaio 2023 121

121

Redazione Iscrizioni aperte per i corsi Formimpresa di Confartigianato Grosseto riconosciuti dalla Regione Toscana

Grosseto: Partiranno tra il mese di gennaio e di febbraio tre corsi organizzati dall'agenzia formativa di Confartigianato Imprese Grosseto, Formimpresa, riconosciuti dalla Regione Toscana. Le lezioni per i tre corsi si svolgeranno a Grosseto nelle aule formative in via Monte Rosa 26. Corso per agente immobiliare, un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata per legge nel settore dell'intermediazione commerciale. Il corso ha una durata complessiva di 130 ore e la prima lezione partirà il 25 gennaio. Corso obbligatorio di aggiornamento per estetica, tatuaggio e piercing della durata complessiva di 20 ore. Coloro che hanno conseguito la qualifica di estetiste, tatuaggio e piercing hanno l'obbligo di frequentare ogni cinque anni un corso di aggiornamento di venti ore. Primo appuntamento lunedì 6 febbraio. Corso di qualifica per manutentore del verde è finalizzato alla formazione di persone che intendono avviare o proseguire l’attività di manutentore del verde nel rispetto delle normative vigenti. Permette di occuparsi dell’allestimento, della sistemazione e della manutenzione di aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati, attraverso l’uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici. Il corso ha una durata complessiva di 180 ore di cui 120 di teoria e 60 di pratica. Al termine del corso, con il superamento dell'esame finale, viene rilasciato l'attestato di qualifica di manutentore del verde. Prima lezione martedì 14 febbraio. Per maggiori informazioni e iscrizioni 0564 419640 - 0564 419544 formimpresa@artigianigr.it.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Al via corsi Formimpresa di Confartigianato Grosseto riconosciuti da Regione Toscana Al via corsi Formimpresa di Confartigianato Grosseto riconosciuti da Regione Toscana 2023-01-17T19:45:00+01:00 308 it Agente immobiliare, aggiornamento obbligatorio per estetica, tatuaggio e piercing, manutentore del verde. Iscrizioni aperte per i corsi Formimpresa di Confartigianato Grosseto riconosciuti dalla Regione Toscana PT2M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Corso-manutentore-del-verde.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Corso-manutentore-del-verde.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 17 Jan 2023 19:45:00 GMT