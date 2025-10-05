Al via a Tarquinia il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni

Dal 6 ottobre i cittadini selezionati da Istat saranno coinvolti nella rilevazione: questionari online e interviste dirette per aggiornare i dati statistici del Paese.

Tarquinia: Il Comune di Tarquinia, a partire da lunedì 6 ottobre 2025, avvierà il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, promosso da Istat, con l’obiettivo di aggiornare il patrimonio informativo statistico nazionale e conoscere meglio il Paese in cui viviamo.

Il censimento, che ha sostituito la tradizionale rilevazione decennale, si svolge ogni anno su campioni rappresentativi di cittadini, consentendo di raccogliere dati più tempestivi e accurati, utili a orientare le politiche pubbliche e a migliorare i servizi sul territorio.La rilevazione si articolerà in due modalità: la Componente da Lista (L2) coinvolge famiglie o singoli individui selezionati da Istat e invitati tramite lettera nominativa a compilare autonomamente il questionario online sul sito istat.it; la Componente Areale (A) prevede la visita di un rilevatore incaricato dal Comune, munito di tesserino identificativo, per condurre interviste dirette presso le abitazioni. Nei territori interessati da questa seconda modalità, i cittadini saranno informati tramite locandine e lettere non nominative.

Partecipare al censimento è un obbligo di legge, ma rappresenta soprattutto un atto di responsabilità civica. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi al Settore 11° - Servizi demografici ed elettorali, stato civile, leva militare, servizio statistico, telefono 0766 849258/285/440, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.