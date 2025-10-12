Al via a Rosignano due nuovi corsi gratuiti per under 34

Prevista una indennità di frequenza fino a 250 euro per ogni iscritto. Le domande scadono venerdì 24 ottobre

Riparte “Design Yourself”, il progetto per l’autonomia dei giovani nella Bassa Val di Cecina finanziato dalla Regione Toscana per ragazzi dai 18 ai 34 anni disoccupati o inattivi residente o domiciliati in Toscana. Sono infatti in partenza a Rosignano Solvay da ottobre due nuovi corsi gratuiti: raccontare il territorio in lingua tedesca e laboratorio teatrale espressione di sè. Capofila del progetto è l’agenzia formativa Cedit, insieme ad Anpas Cecina, Agenzia per lo Sport di Rosignano, Comune di Rosignano, Anpas Toscana Formazione, Laurenza Srl, Edera Aps e Università Popolare Rosignano

Entrambi i corsi di 50 ore totali – di lingua tedesca alla Social Agorà in piazza della Repubblica e laboratorio teatrale all’Università Popolare – oltre ad essere completamente gratuiti, prevedono una indennità di frequenza di 3,50 euro all’ora per un massimo di 250 euro a tutti i partecipanti. Le iscrizioni scadranno venerdì 24 ottobre.

LABORATORIO TEATRALE ESPRESSIONE DI SE’

Una grande e importante sfida per la realizzazione di percorsi linguistico-letterari che mirano ad esaltare la personalità, l’individualità degli allievi e delle loro diverse intelligenze. Metodi e tecniche per l’aumento della consapevolezza dei registri linguistici appropriati ai diversi contesti situazionali; modelli di comunicazione globale attraverso l’uso adeguato di codici verbali e non verbali, compresi gli elementi paralinguistici; acquisire una maggiore naturalezza espressiva e relazionale; aumentare la capacità di collaborazione e accettazione reciproca; adottare più spontaneamente la lingua quale strumento di espressione di emozioni e sentimenti; rimuovere i filtri emotivi per favorire il processo di maturazione comunicativa.

I partecipanti saranno in grado di riconoscere il proprio sguardo come matrice dell’immagine interna di sé e dell’altro e, in questo processo, attivare la consapevolezza e la libertà per poter regalare a quell’immagine significative sfumature. Lo sguardo sul mondo e su sé stessi per i giovani ha la possibilità di essere generativo e creativo, per costruire il proprio mondo immaginario e confrontarlo con l'immaginario degli altri contribuendo a creare la propria identità dando voce e forma all’incontro con altri sguardi

RACCONTARE IL TERRITORIO IN LINGUA TEDESCA

Contenuti formativi: sintassi della lingua tedesca di base; il vocabolario di settore; i costrutti lessicali; espressioni tipiche del linguaggio; comprendere testi specifici semplici in lingua tedesca; gestire la comunicazione scritta informale e formale in lingua tedesca; comunicare verbalmente in maniera adeguata a raccontare il proprio territorio L’attività formativa condotta da docenti esperti in lingua tedesca, indagherà i bisogni linguistici, definendo i livelli di competenza iniziale e individuando le reali necessità comunicative degli alunni. Saranno inoltre selezionate situazioni comunicative e argomenti compatibili con l’età e gli interessi dei partecipanti, con particolare riferimento all’accoglienza turistica, la valorizzazione del territorio, la cultura eno-gastronomica della Bassa Val di Cecina, utile per poter essere tradotto in prodotto comunicativo o promozionale.

Il percorso si prefigge di formare figure che accolgono e gestiscono i clienti, nell’ambito dell’accoglienza turistica. Il discente trova collocazione principalmente in hotel, residence, campeggi, agriturismi, agenzie di viaggio, servizi di informazione turistica, di dimensioni piccole/medio e grandi. Una specializzazione formativa oggetto di ricerca di personale durante la stagione turistica e alla quale il progetto intende rispondere

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.cedit.org e contattare la referente Elisa Schettini all’indirizzo email schettini@cedit.org.



