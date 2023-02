Cultura & spettacolo Al via a Massa Marittima la Rassegna di Teatro Comico 22 febbraio 2023

Redazione Massa Marittima: Domenica 26 febbraio avrà inizio la Rassegna di Teatro Comico organizzata dalla Associazione Liber Pater APS di Massa Marittima con il contributo di numerosi sostenitori del progetto e con il patrocinio del Comune. Liber Pater, associazione che da anni si occupa di laboratori di Teatro, Lettura a Voce Alta e volontariato, creando importanti occasioni di incontro e di socializzazione anche intergenerazionali, propone questa nuova rassegna teatrale con l’obiettivo di coniugare l’offerta di spettacoli brillanti con la beneficienza. Gli spettacoli si svolgeranno alle 17:30 a Massa Marittima presso la Sala San Bernardino: “Eroine donne stupefacenti”, Compagnia Le Donnacce, regia di Barbara Civitelli domenica 26 febbraio; “L’acqua cheta”, Teatro degli Scompagnati, regia di Massimiliano Gracili, domenica 12 marzo; “Pettegolezzi e Misteri”, Compagnia Liber Pater, regia di Massimiliano Gracili, domenica 19 marzo; “Ecco la Sposa”, Compagnia La Prova Generale e Compagnia Instabile dei Dintorni, regia di Massimiliano Gracili, domenica 2 aprile. Le offerte del pubblico saranno devolute ad associazioni che operano sul territorio in ambito sociale. A ciascuno spettacolo sarà presente una rappresentante di un’associazione, rispettivamente: Associazione La Farfalla ODV, I Ragazzi del Rifugio Sant’Anna, Centro antiviolenza Tutto è Vita Elisabetta Fiorilli , Centro antiviolenza Olympia De Gouges.

