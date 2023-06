Al velista maremmano Andrea Fornaro il nuovo Class 40 "Influence 2" con il CC Aniene

Monte Argentario: La migliore Maremma della vela ieri a Genova per la presentazione del nuovo Class 40 "Influence 2" per il velista orbetellano Andrea Fornaro con madrina d'eccezione l'olimpionica Alessandra Sensini, evento organizzato presso lo Yacht Club Italiano di Genova, Porticciolo Duca degli Abruzzi, con il sindaco Marco Bucci, della consigliera Regione Liguria Lilli Lauro, del presidente dello Yacht Club Italiano Gerolamo Bianchi, del "commodoro" del Circolo Canottieri Aniene Alessandro Maria Rinaldi con il costruttore Edoardo Bianchi della Sangiorgio Marine e il progettista Gianluca Guelfi.



Andrea Fornaro è un velista toscano nato a Orbetello nel 1977, eclettico è passato dalle derive all'altura e viceversa e poi all'Oceano con due Mini Transat, è laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Siena ed è istruttore FIV livello 3, con il Class40 ha iniziato nel 2020 col numero velico 123, l'ex Tales II, poi Tales Santander, progetto 2013 di Botin Partners. Ha tantissime miglia corse tra sacrifici e sperimentazione, si ricordano risultati positivi come la vittoria della Round Ireland Yacht Race e poi la Route du Rhum 2022, chiusa con un 21° posto. Attualmente Andrea Fornaro è anche impegnato come navigatore nel team di FlyingNikka, il primo Mini Maxi al mondo con foil, un progetto avveniristico ideato da Roberto Lacorte e proiettato nel futuro, che ha rivoluzionato il concetto delle regate offshore grazie alla navigazione in foiling completo. Dallo scorso febbraio, Andrea Fornaro è entrato ufficialmente a far parte del Circolo Canottieri Aniene, sotto il cui guidone regata come unico Atleta di Vela Oceanica. A marzo 2023 è stato nominato anche brand ambassador di Marevivo con cui si è impegnato a diffondere i valori legati alla tutela dei nostri mari e una sensibilità orientata verso la transizione ecologica, sia durante la sua attività velica mediterranea, sia in occasione della prossima avventura oceanica.

La nuova barca "Influence 2" è un Musa 40 progetto realizzato dal cantiere San Giorgio Marine a Genova, un Class 40 di ultimissima generazione imbarcazione cosiddetta "scow" ovvero con la prua rotonda che facilita la planata sulle onde, secondo esemplare in assoluto, dopo "Alla Grande – Pirelli" di Ambrogio Beccaria classificatosi secondo alla Route Du Rhum. Dopo il varo "Influence 2" è già partita verso Tolone in Francia per essere sottoposta ai necessari controlli di stazza della Class40. Successivamente affronterà il trasferimento verso Lorient per ottenere le miglia di qualificazione necessarie a partecipare alla Transat Jacques Vabre, la storica transatlantica si 4350 miglia in doppio in partenza da Le Havre in Normandia il prossimo 29 ottobre, il suo programma agonistico del 2023 include inoltre la Rolex Fastnet Race di 605 miglia in equipaggio, partenza il 22 luglio da Cowes - Isola di Wight, Inghilterra, insieme al co-skipper Igor Goikberg, Edoardo Bianchi e il navigatore francese Corentin Doguet, poi la 40 Malouine Lamotte di 150 miglia in doppio, partenza il 21 settembre da Saint Malo, Francia.





Giovedì 8 giugno grande festa al Circolo Canottieri Aniene a Roma per le premiazioni delle regate della Lunga Bolina – Trofeo Banca Patrimoni Sella & C., organizzata da Alessandro Maria Rinaldi, "commodoro" della vela del Circolo, dove saranno presenti tanti velisti degli equipaggi delle barche partecipanti, la stampa e autorità militari civili, Artemare Club parteciperà con la CRI Costa d'Argento.