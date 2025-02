Al Teatro Moderno c’è Stefano Massini con “Mein Kampf”

Mercoledì 5 febbraio il drammaturgo fiorentino presenta uno spettacolo che affronta con lucidità e profondità il testo scritto da Adolf Hitler

Grosseto: Mercoledì 5 febbraio, alle ore 21.00 al Teatro Moderno, Stefano Massini porta in scena Mein Kampf, uno spettacolo di forte impatto che affronta con lucidità e profondità il testo scritto da Adolf Hitler nel 1924. Un appuntamento da non perdere con la stagione teatrale promossa dal Comune di Grosseto e dalla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. I biglietti sono disponibili online su www.comunegrosseto.ticka.it e, nelle date di programmazione, al botteghino del teatro dalle 19.00 alle 21.00.

Cento anni ci separano dal 1924, anno di nascita di Mein Kampf. E otto anni sono invece trascorsi dal 2016, quando la Germania decise di consentirne nuovamente la pubblicazione in libreria, ritenendo che soltanto la conoscenza potesse evitare il ripetersi della catastrofe. Stefano Massini consegna al palcoscenico questo spettacolo in cui Mein Kampf emerge in tutta la sua sconcertante portata. Una paranoica autobiografia di un invasato visionario, sempre più convinto di poter sublimare le sue personali frustrazioni in un progetto politico rivoluzionario quanto delirante. Dal primato della razza all’apoteosi del condottiero, dall’amore incontrollato per la massa alla febbre per la propaganda, in questo fiume di parole prende progressivamente forma l’intera impalcatura del nazional-socialismo, offerto senza filtri da Massini non solo con lo stile ossessivo, barocco ed enfatico del testo originario, ma soprattutto in un millimetrico studio teatrale dei ritmi, dei toni, degli affondi verbali del dittatore tedesco.

L’opera è prodotta dal Teatro Stabile di Bolzano, dal Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa e dalla Fondazione Teatro della Toscana.