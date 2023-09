Al Teatro Fonderia Leopolda la Compagnia Frosini Timpano con “Aldo Morto”

Follonica: Daniele Timpano, attore, regista e drammaturgo tra i più apprezzati sulla scena contemporanea, porta in scena, senza pietismi né retorica, la vicenda del tragico sequestro e uccisione di Aldo Moro, trauma epocale che ha segnato la storia della Repubblica italiana. Domenica 3 settembre ore 21.15, ingresso 10 euro



Domenica prossima, 3 settembre, alle 21.15, sul palco del Teatro Fonderia Leopolda va in scena "Aldo Morto", scritto, diretto e interpretato da Daniele Timpano con la collaborazione artistica di Elvira Frosini.

Partendo dalla vicenda del tragico sequestro e uccisione di Aldo Moro, trauma epocale che ha segnato la storia della Repubblica italiana, il drammaturgo, regista, attore Timpanaro si confronta con l’impatto che questo evento ha prodotto nell’immaginario collettivo. E lo fa a partire dal corpo di Moro, come già aveva fatto in passato con i “cadaveri eccellenti” di Mussolini (Dux in scatola) o Garibaldi e Mazzini (Risorgimento pop). Assieme a pochi oggetti – come un’automobilina telecomandata, una Renault 4 rossa, versione in miniatura di quella in cui fu lasciato il cadavere di Aldo Moro – Daniele Timpano (nella foto di Laila Pozzo) affronta in scena, senza retorica e senza alcun pietismo, gli spinosi e delicati argomenti legati agli anni di piombo che l’hanno visto bambino, quindi troppo piccolo per capire o averne memoria personale. Lo spettacolo ha vinto il Premio Rete Critica nel 2012 e, nello stesso anno, è stato finalista ai premi UBU.

Ingresso 10 euro + 1 euro di prevendita. Biglietteria IAT Follonica, via Roma 49, Online https://marte.18tickets.it