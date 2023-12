Al teatro dei Concordi di Campiglia si festeggia l’ultimo dell’anno con la comicità di Katia Beni

Campiglia Marittima: San Silvestro scoppiettante al Teatro dei Concordi di Campiglia Marittima. La notte del 31 dicembre, a divertire il pubblico con battute esilaranti, gag e un umorismo intelligente, sarà la comica toscana Katia Beni, protagonista di un “One Woman Show” senza esclusione di colpi. Una serata di risate assicurate con brindisi e panettone a mezzanotte, offerto dal Teatro del Aglio, per poi proseguire fino all’1.00 e salutare insieme il nuovo anno in allegria.



Un grande ritorno quello di Katia Beni che si è esibita più volte a Campiglia e in tutte le occasioni ha sempre sottolineato il suo amore per il borgo. Non a caso, ricevuto l’invito dal Teatro dell’Aglio, associazione che gestisce il Concordi, ha subito accolto con entusiasmo l’idea di animare la serata campigliese che tra l’altro, dopo lo spettacolo, proseguirà fino a tarda notte con la festa in piazza. Ma non finisce qui. Perché l’1 gennaio, alle ore 17, inauguriamo il 2024 con il concerto di Capodanno: un gran galà lirico dell’Italian Opera Florence che vedrà avvicendarsi sul palco grandi interpreti tra cui il soprano Maria Luigia Borsi, protagonista di opere mozartiane, verdiane e pucciniane su importanti palcoscenici internazionali, e Brad Repp, noto anche come componente del Duo Baldo, che propone modi innovativi di fruizione della musica classica.

Il Concerto di Capodanno, di fatto, apre la stagione off proposta dal Teatro dell’Aglio per completare l’offerta, già ricca, del cartellone realizzato in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. Saranno 12 eventi in tutto, tra opere liriche, prosa, danza, che animeranno il Concordi fino all’11 maggio.

“La stagione teatrale con FTS è cominciata sotto i migliori auspici: oltre 60 abbonamenti e tanti amici che ci chiamano per dirci che il cartellone è bellissimo”, dice Maurizio Canovaro, Presidente del Teatro dell’Aglio. “Ne siamo orgogliosi, ma non ci basta. Il Teatro dell’Aglio ha deciso così di integrare l’offerta del Teatro Concordi con la danza, la lirica, i concerti, e con altri spettacoli di prosa per far conoscere al nostro pubblico quei talenti che non trovano ospitalità nelle stagioni ufficiali. Ogni anno infatti riceviamo moltissime proposte dai tanti artisti che conoscono e apprezzano l’attività del Concordi, molte di queste davvero interessanti. Così abbiamo composto questo secondo cartellone, che abbiamo battezzato OFF”.

E per chi a Natale desidera regalare una serata a teatro o un abbonamento a 5 spettacoli della stagione OFF può contattare 375 5615955 (anche whatsapp) e richiedere i biglietti da mettere sotto l’albero. (Prevendita di tutti gli eventi su ticketone.it)

La stagione OFF del Concordi:

lunedì 1 gennaio 2024, h17

Italian Opera Florence

CONCERTO DI CAPODANNO

GRAN GALA LIRICO Pianoforte David Boldrini & Italian Opera Voices

venerdì 12 gennaio 2024, h 21:15

Collettivo Distillerie / La Compagnia del Bosco

CI CHIAMAVANO MATTI

VOCI DI MUTO AMORE di e con Gianni Calastri, musica e sonorizzazione dal vivo di Andrea “Lupo” Lupi

scenografia di Paolo e Alessandro Pineschi

venerdì 19 gennaio 2024, h 21:15

Italian Opera Florence

QUANDO M’EN VO Pièce teatrale in un quadro tratta da La Boheme su testo di David Boldrini

Voci recitanti: Beatrice Baldaccini, Matteo Micheli Soprano: Paola Cigna Violoncello: Riviera Lazzeri Pianoforte David Boldrini

sabato 27 gennaio 2024, h 21:15

Lyric Dance Company

MUJERES, OMAGGIO A AMY WINEHOUSE

Ideazione, coreografia e regia Alberto Canestro Drammaturgia: Alberto Canestro e Barbara Loli

Voce narrante: Lucilla Fossi Mujeres, Donne.

sabato 24 febbraio 2024, h 21:15

Consorzio Coreografi Danza d’Autore MovimentoInactor Teatrodanza

LA BALLATA DI COLAPESCE

Regia e Coreografia: Flavia Bucciero Libretto e musica: Antonello Paliotti

Danzatori: Alice Covili, Marco Della Corte, Iolanda Del Vecchio, Leila Ghiabbi

Spettacolo vincitore del Bando “Attività e spettacolo dal vivo nelle periferie della città di Napoli – 2022”

venerdì 1 marzo 2024, h 21:15

Cantieri Umani

MADAME DE SADEdi Yukio Mishima

regia di Mara Scagli con Elisa Ariano, Julie Blax, Alice Corni, Marcella Cortese, Manuela Marascio, Mara Scagli Parigi

domenica 10 marzo 2024, h 17:00

Theorica Ballet

PINOCCHIO Uno spettacolo per ragazzi, fatto dai ragazzi

coreografia di Nicola Giannellini

venerdì 15 marzo 2024, h 21:15

Italian Opera Florence

L'ITALIANA IN ALGERI Dramma giocoso in due atti di Gioacchino Rossini direttore David Boldrini

domenica 17 marzo 2024, h 17:00

FOGLI D’ALBUM Le composizioni per pianoforte di Giacomo Puccini

pianoforte Silvia Gasperini

domenica 24 marzo 2024, h 17:00

Matan Teatro

IO E MONNA LISA scritto e diretto da Riccardo Bartoletti e Lorenzo Frediani

con Ludovico Fededegni, Dalila Reas, Lorenzo Frediani

sabato 30 marzo 2024, h 21:15

Andrea Paone

DIVERGENTE Weird is the new normal stand up comedy show

11 maggio, h21:15

Nuovo Spazio Teatro

L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTU’ di Luigi Pirandello

regia di Simonetta Del Cittadino con Renzo Guddemi, Francesca Nistri, Filippo Scarparo, Stefano Toscano, Gabriella Pacinotti, Edoardo Ripoli, Claudio Pulia, Diana Amini, Elena Bellandi, Antonio Rafanelli e Samuele Fiordaliso. scene di Emidio Bosco costumi di Capricci di Carnevale

info e prenotazioni

Teatro dell’Aglio APS: info@teatroconcordi.it

teatroconcordi.it