Al Teatro degli Industri la seconda edizione del Concorso per direzione d’orchestra

Sabato 15 e domenica 16 ottobre la fase finale della rassegna con l'esibizione dei finalisti e il concerto del vincitore con l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”



Grosseto: Tra 43 candidati provenienti da 15 Paesi di tutto il mondo, la giuria internazionale ha scelto i 4 finalisti che si esibiranno al Teatro degli Industri di Grosseto. E tra loro verrà proclamato il vincitore della seconda edizione del Concorso internazionale per direzione d’orchestra intitolato a Sergey Kussewitzky – direttore nel 1907 della prima esecuzione assoluta del Concerto per pianoforte e orchestra di Scriabin, con lo stesso autore come solista al piano – la cui fase finale è in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre. È la seconda edizione per la “Kussewitzky Conducting Competition”, la rassegna “gemella” del più longevo Premio internazionale pianistico “Scriabin”, organizzata dall’Associazione musicale Scriabin presieduta da Luigi Mansi con il Comune di Grosseto, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, Teatri di Grosseto, Orchestra “Città di Grosseto”, Aurelia Antica Shopping Center e Rotary club Grosseto. Il direttore artistico è Antonio Di Cristofano, il direttore organizzativo è Massimo Merone.





«La seconda edizione del concorso per direttori d’orchestra “Kussewitzky”, che torna a Grosseto per l’atteso evento finale – dichiarano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l'assessore alla Cultura, Luca Agresti – conferma e potenzia il grande successo dell’edizione passata, diventando un punto di riferimento assoluto per la vita culturale di un territorio che si è dimostrato pronto e maturo. Il Teatro degli Industri sarà il suggestivo palcoscenico che vedrà gli aspiranti vincitori esibirsi con l’orchestra sinfonica di Grosseto, prima dell’atteso verdetto della giuria. Un evento di grande rilievo e di indiscussa qualità, attraverso il quale gli appassionati di musica avranno la possibilità di vedere all’opera alcuni tra i più grandi direttori d’orchestra del mondo. Il confronto tra personalità di spicco nel panorama musicale internazionale è, inoltre, il momento in cui il nostro territorio si lascia scoprire e apprezzare ancora una volta in tutta la sua bellezza, aprendosi a una dimensione di alto livello. La nostra riconoscenza va a tutti gli organizzatori e al direttore artistico del concorso, Antonio Di Cristofano, che con impegno e passione contribuiscono ogni anno alla vitalità culturale di Grosseto e del territorio. Congratulazioni e un sincero in bocca al lupo ai finalisti, che certamente regaleranno a Grosseto due serate indimenticabili».

«Ancora una volta – dichiara Luigi Mansi, presidente dell’Associazione Scriabin – Grosseto, il Teatro degli Industri e l’orchestra “Città di Grosseto” reciteranno un ruolo da protagonisti nel campo della musica di qualità, ospitando concorrenti di notevole spessore tecnico artistico e concedendo loro l’opportunità di esibirsi a livello mondiale. I quattro competitori finalisti infatti sono il risultato di una scelta della Giuria su 43 candidati provenienti da ben 15 nazioni. Numeri che fanno capire l’importanza di tale competizione e la sua risonanza, per cui già alla seconda edizione possiamo affermare con orgoglio la validità del premio, frutto dell’instancabile lavoro del direttore artistico Antonio Di Cristofano coadiuvato dal direttore organizzativo Massimo Merone. È davvero felice il collegamento tra Kussewitsky e Scriabin: i due concorsi grossetani idealmente riuniscono questi due giganti della musica classica. Ci auguriamo che questa competizione possa nel tempo avere lo stesso successo che ha avuto il Premio Scriabin e ciò consentirà a Grosseto un’altra occasione di notorietà e l’ulteriore testimonianza del livello culturale della città che si manifesta anche nel campo della grande musica».

«Anche quest'anno l’organizzazione del concorso Kussewitzky è stata premiata dalla partecipazione di direttori d’orchestra provenienti da tutto il mondo – dichiarano il direttore artistico Antonio Di Cristofano e il direttore organizzativo Massimo Merone – e questo attesta nuovamente quanto l’attività musicale cittadina sia sotto lo sguardo di musicisti di formazione e attività internazionale. La collaborazione tra il Comune di Grosseto, l’Orchestra “Città di Grosseto”, l’Associazione musicale Scriabin e le varie partnership ha dato i suoi frutti portando nuovamente la nostra città al centro degli eventi musicali internazionali. La giuria internazionale, questo anno presieduta da Piotr Sulkowsky, ha selezionato i quattro finalisti che si contenderanno i premi: oltre al denaro, rappresentano un trampolino di lancio per l’attività direttoriale. Si tratta infatti di concerti offerti da alcune importanti orchestre italiane e straniere. Anche per questo confidiamo che il concorso Kussewitzky possa continuare ad essere un punto di riferimento di grande interesse per i direttori d’orchestra, sempre più apprezzato in Italia e all’estero».

Il programma dell'edizione 2022 del concorso prevede che la giornata di sabato 15 ottobre – a partire dalle ore 15 – sia riservata alle esibizioni dei 4 finalisti con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, sul palco del Teatro degli Industri: la giuria ha selezionato Aram Khacheh (Italia), Gaddiel Dombrowner (Francia-Israele), Jaehyuck Choi (Corea del Sud) e Pablo Druker (Argentina), ma Choi e Druker hanno comunicato di essere impossibilitati a partecipare, così alla fase finale sono subentrati altri due selezionati con il punteggio più alto, Jasper Lecon (Germania) e Karen Ni Bhroin (Irlanda). Al termine delle quattro esibizioni la giuria si riunirà e proclamerà il vincitore, che si esibirà poi in concerto domenica 16 ottobre alle ore 18, sempre Teatro degli Industri, con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”.

L'ingresso al concerto finale è a pagamento (10 euro, info e prenotazioni: 333 5372994; biglietti in vendita anche al botteghino del teatro prima dello spettacolo), mentre nella giornata di sabato l’ingresso è libero. Al vincitore andrà una borsa di studio di 3mila euro più targa, diploma e la possibilità di esibirsi in vari concerti; il secondo premio è una borsa di studio di 2mila euro con targa e diploma; il terzo premio è una borsa di studio di mille euro con targa e diploma. È previsto anche il premio dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”: una borsa di studio di 500 euro con diploma.