Al supermercato si fa il pieno di energia nel tempo di una spesa

Le 4 postazioni di ricarica rapida dei veicoli elettrici sono collocate presso il parcheggio Carrefour di via Origlio e consentono una ricarica completa di un veicolo elettrico in 30 minuti.



Capalbio: Giusto il tempo di fare la spesa e anche l’auto fa il suo il pieno di energia: sono state inaugurate questa mattina, le nuove infrastrutture di ricarica ultra rapida HPC presso il parcheggio del supermarket Carrefour in via Origlio a Capalbio. Un’iniziativa possibile grazie all’accordo tra Enel X Way, la società del Gruppo Enel interamente dedicata alla mobilità elettrica, ed Etruria Retail che gestisce le sedi Carrefour della Toscana. Importante la collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Capalbio con cui sono stati condivisi tempi e modalità di esecuzione lavori.

Al taglio del nastro sono intervenuti il Sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini, il DG di Etruria Retail Graziano Costantini, il referente Enel affari istituzionali e sostenibilità per la Toscana e l’Umbria Emiliano Maratea e Massimo Agostinelli, e-mobility public use sales Manager di Enel X Way Italia.

Nel dettaglio, le innovative infrastrutture HPC, denominate “Juice Pump”, consentono di ricaricare l’auto in modo comodo e rapido, nell’arco temporale della spesa o di una pausa caffè: si tratta di due stazioni di ricarica da 300 KW con possibilità di ricarica simultanea di due veicoli in corrente continua fino a 300kW, per un totale di quattro postazioni (due per ogni infrastruttura). In base anche alla capacità della batteria e del caricatore di bordo del mezzo, l’HPC consente di effettuare una ricarica completa in meno di 30 minuti, ma già in un quarto d’ora è possibile ricaricare l’auto per oltre il 50% di disponibilità della batteria. La manutenzione delle infrastrutture è a cura di Enel X Way.

L’infrastruttura è accessibile a tutti i veicoli elettrici compatibili con gli standard delle prese in corrente continua e corrente alternata: Tipo 2 e in DC: CCS2 e ChadeMo. Le postazioni di ricarica possono essere individuate, prenotate ed abilitate attraverso l’app di Enel X Way JuicePass. Grazie agli accordi di interoperabilità, che Enel X Way ha siglato a livello nazionale ed internazionale, si garantisce un’ampia fruibilità dei servizi di ricarica da parte dei clienti dei maggiori player del mercato della mobilità elettrica.





Il progetto di partnership tra Enel X Way ed Etruria Retail prevede la collaborazione al fine di individuare siti idonei per l’installazione di infrastrutture di ricarica di diverse tipologie: oltre alla stazione di Capalbio, è stata installata una infrastruttura di ricarica ultra rapida HPC da 100kW nella sede Carrefour di Grosseto e sono in fase di studio altre installazioni presso altri supermercati sul territorio regionale. Complessivamente, in Toscana ci sono più di 780 infrastrutture per un totale di quasi 1.500 punti di ricarica sul territorio regionale. In provincia di Grosseto ci sono più di 60 infrastrutture per un totale di circa 120 punti di ricarica. In questo contesto, il territorio di Capalbio rappresenta un esempio di Comune virtuoso della mobilità sostenibile in Toscana con 18 punti di ricarica che abbracciano l’ampia gamma di soluzioni Enel X Way, dalla JuicePole alle prese con potenza maggiore, in modo da coprire tutte le esigenze di ricarica dei cittadini e dei turisti.

L’installazione delle infrastrutture di ricarica rientra nel Piano nazionale per la mobilità elettrica che vede Enel X Way impegnata nella realizzazione di una rete di ricarica su tutto il territorio nazionale. Il piano – che prevede una copertura capillare in tutte le regioni italiane attraverso l’installazione di stazioni di ricarica fino a 22kW (quick), stazioni fino a 75kW (fast), stazioni fino a 350kW (ultrafast) – è dinamico, flessibile e aperto a tutti coloro (enti pubblici e/o privati) che intendono collaborare per la crescita della mobilità elettrica in Italia e conta ad oggi su oltre 16mila punti di ricarica già installati.

“È una giornata importante perché compiamo un altro passo a servizio della cittadinanza e delle imprese nel segno dell’innovazione – ha detto il Sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini – Si tratta di un esempio virtuoso di come un’Amministrazione e due aziende possano creare sviluppo sostenibile. Ringrazio Etruria Retail, perché questo impianto si integra in un contesto di attenzione alla sostenibilità, al decoro urbano e alle rinnovabili con il fotovoltaico sulla copertura del supermercato. E ringrazio Enel X Way per aver installato questa infrastruttura con un investimento importante, che è segno di una sensibilità ambientale comune, e per la diffusione capillare delle infrastrutture di ricarica sul territorio comunale che costituisce un valore aggiunto perché rende possibile lo sviluppo della mobilità elettrica, a disposizione della comunità capalbiese e dei turisti. L’Amministrazione è attenta e impegnata a sostegno dei cittadini e delle aziende, anche con figure dedicate all’interno della nostra struttura”.

“Etruria Retail – sottolinea il direttore generale Graziano Costantini – è da sempre attenta ai bisogni dei clienti e dei territori, di cui siamo parte integrante. Aderire al progetto di partnership con Enel X Way ci offre l’opportunità di dare un servizio in più alla comunità e di contribuire a far crescere la sensibilità e l’attenzione verso i temi del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale sui quali ci giochiamo il futuro”.

“La Toscana è una delle regioni in cui Enel sta focalizzando la propria attenzione per realizzare la transizione energetica che passa indiscutibilmente anche per la mobilità elettrica; – ha dichiarato Massimo Agostinelli per Enel X Way – questa regione, infatti, per la sua vocazione turistica, per la grande presenza di energie rinnovabili e per la densità abitativa nei grandi centri, rappresenta un ottimo caso di implementazione della mobilità sostenibile e delle soluzioni di ricarica pubblica che si sposa perfettamente con le soluzioni di ricarica in DC e HPC ad uso pubblico di Enel X Way”.

nelle foto il taglio del nastro