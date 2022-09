Al Salotto di Italo Calvino Franco Forte presenta "Fruttero&Lucentini"

Castiglione della Pescaia: “Fruttero & Lucentini: La Ditta e Urania”. Domani venerdì 16 settembre alle 18:00 all’interno del “Salotto di Italo Calvino”, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Castiglione della Pescaia giunta alla sesta edizione, che ha come location il giardino accanto alla Biblioteca comunale in via IV Novembre, lo scrittore, sceneggiatore e giornalista Franco Forte dialogherà con Carlotta Fruttero e Patrizia Guidi di quello speciale sodalizio artistico denominato anche "La Ditta".



Franco Forte infatti, tra le altre cose, è il direttore editoriale della collana di fantascienza della Mondadori “Urania”, della quale si sono occupati per tanti anni Fruttero & Lucentini, facendo conoscere al grande pubblico i più importanti scrittori di questo genere letterario. L’appuntamento, insieme all’incontro che si svolgerà lunedì 19 settembre, vuole ricordare Carlo Fruttero nel decennale della morte.